За сутки на Солнце произошло более 10 вспышек, включая событие высшего класса X

За последние сутки на Солнце произошло более 10 вспышек, включая событие высшего класса X. Об этом сообщили в Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН.
По информации ученых, влияние на Землю станет умеренным, с пиком активности 11 ноября. При этом геомагнитная обстановка оставалась спокойной.
В ближайшие сутки возможны геомагнитные возмущения и бури низкого уровня. Специалисты предупреждают о высокой вероятности новых сильных вспышек с потенциальными рисками для Земли.
Ранее в ИКИ РАН сообщили о мощной вспышке на Солнце класса X1.79. Это один из самых высоких показателей.
