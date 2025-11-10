Достижения.рф

За сутки на Солнце произошло более 10 вспышек, включая событие высшего класса X

Фото: iStock/murat4art

За последние сутки на Солнце произошло более 10 вспышек, включая событие высшего класса X. Об этом сообщили в Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН.



По информации ученых, влияние на Землю станет умеренным, с пиком активности 11 ноября. При этом геомагнитная обстановка оставалась спокойной.

В ближайшие сутки возможны геомагнитные возмущения и бури низкого уровня. Специалисты предупреждают о высокой вероятности новых сильных вспышек с потенциальными рисками для Земли.

Ранее в ИКИ РАН сообщили о мощной вспышке на Солнце класса X1.79. Это один из самых высоких показателей.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0