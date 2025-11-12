Достижения.рф

Названа причина вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

Маслов: 3I/Atlas мог попасть в Солнечную систему из-за возмущений гравитации
Фото: iStock/MHVstudio

Космический объект 3I/Atlas, обнаруженный в июле 2025 года и называемый «инопланетным кораблем», мог оказаться в Солнечной системе из-за гравитационных возмущений. Об этом заявил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Маслов.



По его словам, которые приводит ТАСС, комета, вероятно, была выброшена в космос после сближения с планетой или звездой из своей системы. Ее основная особенность — форма орбиты в виде гиперболы, тогда как орбиты объектов, находящихся в гравитационной зависимости от Солнца, являются эллиптическими или околопараболическими.

Эксперт предположил, что комета, проходя сквозь облако Оорта, набрала довольно большую скорость, которая лишь выросла при ее продвижении вглубь. Это и говорит о ее происхождении из другой звездной системы, определить которую невозможно, так как комете несколько миллиардов лет, а ее полет вокруг центра галактики может быть очень долгим.

Лидия Пономарева

