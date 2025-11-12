Названа причина вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

12 ноября 2025, 09:03

Маслов: 3I/Atlas мог попасть в Солнечную систему из-за возмущений гравитации

Фото: iStock/MHVstudio

Космический объект 3I/Atlas, обнаруженный в июле 2025 года и называемый «инопланетным кораблем», мог оказаться в Солнечной системе из-за гравитационных возмущений. Об этом заявил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Маслов.