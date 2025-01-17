На социальные контракты для жителей Подмосковья направят более 300 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
На социальные контракты с жителями Подмосковья в этом году направят более 300 млн рублей. Такие данные привела вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В Московской области продолжается программа поддержки жителей с низкими доходами в виде социального контракта. Он может быть заключён для помощи в преодолении трудной жизненной ситуации с семьями или одиноко проживающими, доход которых не превышает прожиточного минимума за три месяца. В этом году прожиточный минимум на душу населения составляет 19 тыс. 302 рубля.
Как пояснили в пресс-службе Министерства социального развития региона, в рамках социального контракта может оказываться финансовая помощь для поиска работы, индивидуальной предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства и так далее.
В ведомстве подчеркнули, что максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тыс. рублей. А ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Сейчас это 21 тыс. 39 рублей.
Подать заявление на оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта можно через региональный портал госуслуг.
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«Для наших жителей предусмотрено порядка 300 млн рублей на выплаты по социальному контакту. Прошлый год позволил полутора тысячам жителей воспользоваться этой поддержкой. Благодаря ей удалось реализовать множество интересных проектов и идей, а некоторые стали по-настоящему важными для общества», – отметила Болатаева.
Как пояснили в пресс-службе Министерства социального развития региона, в рамках социального контракта может оказываться финансовая помощь для поиска работы, индивидуальной предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства и так далее.
В ведомстве подчеркнули, что максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тыс. рублей. А ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Сейчас это 21 тыс. 39 рублей.
Подать заявление на оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта можно через региональный портал госуслуг.
Читайте также:
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Лора Луганская