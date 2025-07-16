На спине бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской заметили татуировку с рунами

16 июля 2025, 11:57

Наталья Поклонская (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

У бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской на спине оказалась татуировка с рунами. Видео, на котором заметен рисунок, появилось в личном блоге экс-политика.