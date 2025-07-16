На спине бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской заметили татуировку с рунами
У бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской на спине оказалась татуировка с рунами. Видео, на котором заметен рисунок, появилось в личном блоге экс-политика.
Судя по опубликованным кадрам, у Поклонской есть у же как минимум три татуировки, одна из которых – новая. На предплечье бывший прокурор в 2019 году набила мифическую птицу Феникс, которую она воспринимает как «новую точку отсчёта».
Также на спине у Поклонской изображены две змеи, обвивающие цветок лотоса. Эта татуировка сделана не ранее февраля 2025 года.
Новое же тату бывшего прокурора Крыма выглядит как рунические знаки, выбитые вокруг композиции, напоминающей «Древо жизни». Данный образ встречается во множестве мировых культур, но в сочетании с рунами может отсылать именно к скандинавской традиции, где ясень Иггдрасиль является символом жизни и порядка и объединяет миры богов, людей и тёмных сил.
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