Поклонская написала пост об Украине и заключении мира

08 июля 2025, 22:26

Экс-прокурор Крыма Поклонская порассуждала об Украине и заключении мира

Наталья Поклонская (Фото: kremlin.ru)

Пост об Украине, заключении мира и отказе от гордыни написала экс-прокурор Крыма и бывший депутат ГД Наталья Поклонская в Telegram-канале. В начале она отметила, что РФ и Украина всегда будут связаны древними корнями и общим происхождением.







«Хотя сегодня мы разрознены и проходим трудное испытание, мы родились на одной Земле», — поделилась Поклонская.



«Иногда так бывает, что, преодолев испытание внутри себя, перешагнув через боль или гордыню, (...) установив мир с тем, кем враждуешь (...) — это работает как взмах крыла бабочки. Пусть этот взмах принесет новый этап нашей жизни», — заключила Поклонская.

