Поклонская написала пост об Украине и заключении мира
Экс-прокурор Крыма Поклонская порассуждала об Украине и заключении мира
Пост об Украине, заключении мира и отказе от гордыни написала экс-прокурор Крыма и бывший депутат ГД Наталья Поклонская в Telegram-канале. В начале она отметила, что РФ и Украина всегда будут связаны древними корнями и общим происхождением.
«Хотя сегодня мы разрознены и проходим трудное испытание, мы родились на одной Земле», — поделилась Поклонская.Затем она порассуждала, что с украинского языка слово «родина» переводится как «семья», а в семье случается всякое: катастрофы и трагедии, но при этом она остается семьей.
«Иногда так бывает, что, преодолев испытание внутри себя, перешагнув через боль или гордыню, (...) установив мир с тем, кем враждуешь (...) — это работает как взмах крыла бабочки. Пусть этот взмах принесет новый этап нашей жизни», — заключила Поклонская.В середине июня Поклонская рассуждала о бывших украинских президентах. Она отмечала, что те лишь богатели за счет страны, но не решали ее проблем.