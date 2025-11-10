Трамп показал кадры полёта «Борта номер один» над стадионом в США
Президент США Дональд Трамп посетил футбольный матч в Мэриленде. Кадры эффективного появления американского лидера опубликованы в социальной сети Truth Social.
Во время встречи между «Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс», которая проходила на арене «Нортвест», президентский самолет, известный как «Борт номер один», пролетел на низкой высоте прямо над стадионом.
Эффектное появление самолёта в небе привлекло внимание зрителей мероприятия. После завершения воздушного манёвра Трамп прибыл непосредственно на стадион. Об этом сообщил Белый дом в социальной сети X.
Позже в беседе с журналистами президент США заявил, что «ни у кого не было такого пролёта».
