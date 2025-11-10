Достижения.рф

Трамп показал кадры полёта «Борта номер один» над стадионом в США

Трамп прибыл на футбольный матч в Мэриленде на борту президентского самолета
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп посетил футбольный матч в Мэриленде. Кадры эффективного появления американского лидера опубликованы в социальной сети Truth Social.



Во время встречи между «Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс», которая проходила на арене «Нортвест», президентский самолет, известный как «Борт номер один», пролетел на низкой высоте прямо над стадионом.
Эффектное появление самолёта в небе привлекло внимание зрителей мероприятия. После завершения воздушного манёвра Трамп прибыл непосредственно на стадион. Об этом сообщил Белый дом в социальной сети X.

Позже в беседе с журналистами президент США заявил, что «ни у кого не было такого пролёта».

Александр Огарёв

