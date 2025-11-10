Трамп показал кадры полёта «Борта номер один» над стадионом в США

10 ноября 2025, 04:21

Трамп прибыл на футбольный матч в Мэриленде на борту президентского самолета

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп посетил футбольный матч в Мэриленде. Кадры эффективного появления американского лидера опубликованы в социальной сети Truth Social.