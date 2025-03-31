На срочную службу призовут 160 тыс. человек в апреле-июле 2025 года

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В апреле-июле этого года на срочную службу призовут 160 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 160 тыс. человек», — сказано в указе.
Также глава государства распорядился демобилизовать военнослужащих, чей срок срочной службы истек в соответствии с федеральным законодательством. С 1 января прошлого года призывной возраст увеличен до 30 лет.
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