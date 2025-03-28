Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент РФ Владимир Путин высказал идею о введении временного управления на Украине с целью организации демократических выборов. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, это могло бы привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно было бы вести переговоры о мире.
Путин отметил, что практика временного управления применялась в рамках миротворческой деятельности ООН в таких регионах, как Восточный Тимор и бывшая Югославия. Он предложил обсудить возможность введения такого управления под эгидой ООН с партнерами России, включая США и страны Европы.
Президент подчеркнул, что легитимные выборы могли бы обеспечить стабильность и доверие к новому правительству, что, в свою очередь, способствовало бы подписанию мирного договора, признанного на международной арене.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Путин отметил, что практика временного управления применялась в рамках миротворческой деятельности ООН в таких регионах, как Восточный Тимор и бывшая Югославия. Он предложил обсудить возможность введения такого управления под эгидой ООН с партнерами России, включая США и страны Европы.
Президент подчеркнул, что легитимные выборы могли бы обеспечить стабильность и доверие к новому правительству, что, в свою очередь, способствовало бы подписанию мирного договора, признанного на международной арене.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова