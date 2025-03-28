Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкие отношения

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили российско-турецкие отношения. О телефонном разговоре лидеров государств проинформировали в канцелярии Эрдогана.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы», — сказано в сообщении.
Кроме того, обсуждалась ситуация на Украине. По мнению Эрдогана, черноморская инициатива позитивно влияет на урегулирование кризиса. Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал, что глава государства принял приглашение турецкого лидера посетить страну. Песков отмечал, что сроки будущего визита пока не согласованы.
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Никита Кротов