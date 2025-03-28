Путин рассказал о бесстыдном обмане Запада относительно РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что бывшие западные лидеры использовали Минские соглашения для обмана Москвы и наращивания военного потенциала Украины. Об этом он сообщил в ходе встречи с экипажем атомной подлодки «Архангельск», его слова передает ТАСС.