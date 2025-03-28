Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что бывшие западные лидеры использовали Минские соглашения для обмана Москвы и наращивания военного потенциала Украины. Об этом он сообщил в ходе встречи с экипажем атомной подлодки «Архангельск», его слова передает ТАСС.
«И украинские власти, и западные кураторы, они, по сути, водили нас за нос, к сожалению», — поделился президент РФ.Путин подчеркнул, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд публично признали: документы 2014–2015 годов были нужны лишь для подготовки Киева к конфликту с Россией.
«(Бывшие руководители ведущих стран Запада) прямо заявили, прямо, публично, без стеснения, сказали, что им нужны были Минские соглашения только для того, чтобы довооружить украинский режим», — отметил Путин.Ранее сообщалось, что российский лидер объявил о планах России обеспечить свою безопасность на долгосрочную перспективу. При этом страна открыта к взаимодействию с Европой по украинскому вопросу.
Однако Кремль больше не допустит ошибок, основанных на доверии к западным партнерам, чьи действия неоднократно вызывали сомнения.
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