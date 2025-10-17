На стадионе Петербурга состоялся легендарный турнир «Кубок Лаврова и Семёнова»
На стадионе «Петровский» прошел турнир памяти народного артиста СССР Кирилла Лаврова и спортивного обозревателя Валентина Семенова.
Мероприятие открылось исполнением гимна России. Участников приветствовали официальные лица, дочь Лаврова — Мария Лаврова, и внучка Семенова — Александра Семёнова. Они отметили, что турнир продолжает традицию шуточных матчей между актерами БДТ и журналистами «Вечерки», которая зародилась из спора двух друзей.
В этом году турнир побил рекорды по масштабу: в нем участвуют 16 взрослых и 18 детских команд. Событие приурочено к 100-летию со дня рождения Лаврова и Семенова и 50-летию их первого матча, сообщает «Петербургский дневник».
Символический первый удар по мячу выполнили актер Георгий Штиль и председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Команды в течение дня определят сильнейших в формате мини-футбола 5 на 5.
Читайте также: