«Проверить себя»: ЦСКА готовится к решающему матчу с «Локомотивом»
Лукин: ЦСКА важно обыграть «Локомотив», чтобы оторваться в таблице
Защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил, что армейцам необходимо победить «Локомотив» в матче 12-го тура РПЛ. По его словам, это поможет команде укрепить первое место в турнирной таблице.
В беседе с «Metaratings.ru» Лукин отметил, что предстоящая игра с «Локомотивом» станет для ЦСКА интересной проверкой сил.
«У нас следующий матч с «Локомотивом», будет интересно проверить себя с такой командой, с Лёхой Батраковым. Мы с ним недавно играли за сборную вместе. Лёгких матчей не бывает. Будем настраиваться. Для нас очень важно обыграть «Локомотив» и оторваться от преследователей по таблице», — высказался футболист.Матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 18 октября. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени. Перед 12-м туром армейцы возглавляют турнирную таблицу с 24 очками. «Локомотив» занимает вторую позицию, набрав 23 очка.