«Проверить себя»: ЦСКА готовится к решающему матчу с «Локомотивом»

17 октября 2025, 11:42

Лукин: ЦСКА важно обыграть «Локомотив», чтобы оторваться в таблице

Фото: Istock/gorodenkoff

Защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил, что армейцам необходимо победить «Локомотив» в матче 12-го тура РПЛ. По его словам, это поможет команде укрепить первое место в турнирной таблице.





В беседе с «Metaratings.ru» Лукин отметил, что предстоящая игра с «Локомотивом» станет для ЦСКА интересной проверкой сил.

«У нас следующий матч с «Локомотивом», будет интересно проверить себя с такой командой, с Лёхой Батраковым. Мы с ним недавно играли за сборную вместе. Лёгких матчей не бывает. Будем настраиваться. Для нас очень важно обыграть «Локомотив» и оторваться от преследователей по таблице», — высказался футболист.