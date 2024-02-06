На станции Лобня построят пешеходный переход с лифтами и эскалаторами

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Лобне существует большой запрос жителей на безопасные и комфортные переходы, поскольку через город проходят железнодорожные пути. Прежде всего, необходимо построить пешеходный вестибюль с лифтами и эскалаторами на станции Лобня. Об этом ставшая в январе врип главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
В ноябре 2019 года был запущен МЦД-1, и сейчас диаметром пользуется каждый третий житель городского округа.
Губернатор сообщил, что в этом вопросе будет оказана максимальная поддержка.
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«Продолжаю тесно работать с РЖД. Сейчас идёт разработка основных проектных решений по строительству этого вестибюля. С апреля планируется приступить к работам по переустройству железнодорожной инфраструктуры – пока не на самом пешеходном переходе, а на рельсах. Но когда коллеги завершат проект вестибюля, мы обязательно ознакомим с ним жителей», – сказала руководитель муниципалитета.
«Будем обсуждать с правительством вопросы строительство подобных объектов – это и конкорс в Лобне, и пешеходные переходы ещё на девяти станциях с высоким пассажиропотоком, где в первую необходимо провести реконструкцию. Часто людям приходится подниматься пешком по ступеням, а если это коляска с ребёнком, тяжелые сумки или какой-то груз, то это весьма проблематично. Поэтому будем искать решения», – сказал Воробьёв.По словам Кротовой, планируется, что проектирование завершится уже в этом году, а в 2025-м стартует строительство.
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Лора Луганская