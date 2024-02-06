Воробьёв внёс пять предложений для нацпроекта «Цифровая экономика» до 2030 года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв внёс несколько предложений для нацпроекта «Цифровая экономика России» до 2030 года. Он выступил на форуме Национальных достижений на выставке «Россия», где подвели промежуточные итоги президентской программы с 2019 года и определили главные направления развития до 2030-го.
«Пять вещей мы считаем очень важными для каждого региона нашей страны. Первое – это услуги Росреестра. Насколько я знаю, в весеннюю сессию правительство должно внести закон, который позволит в электронном виде получать услуги регистрации для юрлиц и для физлиц. Это будет очень заметный прорыв. Также совместный проект с Москвой – цифровой профиль мигранта. Это ID на въезд в нашу страну. Сегодня есть решение по единому патенту. Неважно, работаешь ты в Московской области или в Москве – он стоит одинаково. Мы достаточно знаем о человеке, который приехал, чтобы не допустить законодательных заступов, в том числе в трудовой деятельности», – отметил губернатор.Среди других предложений – создание цифровых архивов, которые позволят хранить имеющие юридический вес документы в электронном виде. Сейчас в Подмосковье ежегодно для передачи в архив распечатывают 2,5 млн электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, поскольку этого требует законодательство. В апреле прошлого года Госдума рассмотрела законопроект в первом чтении.
Как отметил губернатор, ещё один инструмент, делает управление регионом эффективнее – это искусственный интеллект. На платформе «Цифровое Подмосковье» размещена 101 успешная практика.
«Спасибо Сбербанку, который драйвит всё, что касается искусственного интеллекта. Мы внедрили 30 решений. Понятно, что сейчас мы идём к генеративному ИИ, но необходимо время», – добавил губернатор.Кроме того, Воробьёв еще раз подчеркнул важность создания платформы сбора данных и обучения ИИ, так как сейчас доступного и безопасного инструмента для разметки собранного материала нет. Это позволит не заниматься обучением одних и тех же ИИ-решений, поддерживать в актуальном состоянии уже имеющуюся базу знаний и обмениваться опытом.
«Разметка делается по разным продуктам, в разных отраслях, в разных регионах. Я уже говорил о важности такого универсального решения. Условно говоря, если я разметил двор по стандарту, то это не нужно делать всем – возьми мою разметку и внедряй ИИ», – сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что на форуме Воробьёв выделил 10 успешных практик, заметно поменявших коммуникацию с государственной и муниципальной властью.
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Лора Луганская