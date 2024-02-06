Воробьёв внёс пять предложений для нацпроекта «Цифровая экономика» до 2030 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв внёс несколько предложений для нацпроекта «Цифровая экономика России» до 2030 года. Он выступил на форуме Национальных достижений на выставке «Россия», где подвели промежуточные итоги президентской программы с 2019 года и определили главные направления развития до 2030-го.