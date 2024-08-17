На станции метро «Арбатская» отрегулировали аварийно сработавший гермозатвор

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В переходе между станциями столичного метро «Арбатская» и «Библиотека им. Ленина» отрегулировали гермодверь, которая ранее сработала по неизвестным причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
Ранее сообщалось, что дверь взрывозащиты сработала в переходе столичной подземки. Люди оказались по обе стороны поднявшейся от пола плиты. На фоне произошедшего аварийно отключился свет и остановились эскалаторы. Оказавшимся там пассажирам пришлось возвращаться на станцию пешком по неработающим ступеням.
В настоящее время все проблемы устранены, пересадка со станции «Арбатская» осуществляется в штатном режиме.
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