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Дверь взрывозащиты сработала на станции метро Библиотека им. Ленина в Москве

17 августа 2024, 11:12
Фото: iStock/hank5

Фото: iStock/hank5

Дверь взрывозащиты сработала на станции столичного метро Библиотека им. Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
На фотографии, отправленной очевидцами, видно, что дверь взрывозащиты частично поднялась над поверхностью пола, преградив путь пассажирам.

Также сообщается, что в настоящее время на станции и в переходах отсутствует освещение и не работают эскалаторы. Людям, которые упёрлись в открывшуюся дверь, пришлось возвращаться назад и идти пешком по ступеням неработающего эскалатора.



В настоящее время отсутствует информация о причинах срабатывания системы, также нет официальных данных от ГУП «Московский метрополитен» и Дептранса столицы.

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#метро
#москва
#освещение
#информация
#станция
ВС снизил компенсацию за гибель в ДТП лежащего на дороге пьяного пешехода
ВС разрешил снизить компенсацию родственникам погибшего от наезда авто
17 августа 2024, 11:03

Фото: iStock/Zolnierek

Размер компенсации за гибель человека или причинение вреда здоровью будет снижена, если пострадавший проявил грубую неосторожность. Об этом сообщается в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС) России.
Отмечается, что инстанция рассмотрела жалобу водителя из Мурманской области. В феврале 2020 года он ехал по дороге в поздний час и наехал на неподвижно лежащего на проезжей части пьяного пешехода. Несмотря на то, что водитель ехал всего со скоростью 50 километров в час при разрешённых 60, он всё же не успел среагировать и совершить экстренное торможение. В результате пешеход скончался на месте. Тогда полиция не признала вины водителя и не стала возбуждать уголовное дело.

Однако родственникам погибшего через суд всё же удалось добиться получения от водителя компенсации в размере 700 тысяч рублей, которые должны были пойти на организацию похорон и ежемесячное содержание жены и дочери мужчины.

Водитель, получающий менее 74 тысяч рублей в месяц, содержащий неработающую супругу и четверых детей и выплачивающий кредит, потребовал уменьшения размера компенсации. Однако истцы указали на то, что он получает ежемесячную выплату, поскольку является Героем России.

Верховный суд после повторного рассмотрения дела постановил, что выплата такой крупной компенсации поставит семью водителя в трудное материальное положение, что будет несправедливо при учёте отсутствия вины в гибели пешехода. Вместе с тем запрещено обращать взыскание на выплаты Героям России.

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#россия
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#смерть
#компенсация
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В Китае на списанном советском авианосце «Минск» произошёл пожар
17 августа 2024, 10:52

Фото: istockphoto/curraheeshutter

В Китае на реке Янцзы загорелся бывший советский авианосец «Минск». Списанный военный корабль в 90-е годы прошлого века приобрела китайская компания.
Как передаёт информационное агентство Xinhua, судно находилось в порту города Наньтун в провинции Цзянсу на востоке Китая. Там корабль служил одной из площадок научно-технического индустриального парка Суситун на реке Янцзы. Во время работ по демонтажу и переоборудованию авианосца на судне вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв, сообщает издание. Причины возникновения пожара расследуются.

Авианосец «Минск» был спущен на воду в 1975 году, а выведен из состава Военно-морского флота РФ в 1993 году. Впоследствии его приобрела китайская компания. С 2006 года корабль был частью парка аттракционов в Шэньчжэне. В 2016 году его отбуксировали в Наньтун.

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#пожар
#судно
#корабль
#рф
#китай
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В Новосибирске мужчина избил парня молотком из-за отказа в рукопожатии
17 августа 2024, 10:18

Фото: iStock/Sergei Chuyko

Мужчина избил молотком молодого человека в цветочном магазине в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина пришёл в магазин уже под закрытие. Он неоднократно приходил туда и пытался разговаривать с молодой продавщицей. На сей раз вместе с ней был 18-летний парень, который спокойно ждал окончания смены.

Войдя в магазин мужчина сразу спросил у девушки: «Вы с молодым человеком?», после чего протянул ему руку. Парень поздоровался, но вот руку в ответ протягивать не стал, объяснив это тем, что ужинает.

Это взбесило мужчину, который сразу же послал парня и начал хватать его за руки. Молодой человек оперативно вывел неадеквата из магазина.

Однако на этом история не закончилась. Спустя пару минут мужчина вернулся с молотком и избил им парня.

Остановить сцепившихся мужчин смогли только прохожие. Напавшему удалось сбежать, а парень вызвал полицейских и написал заявление об избиении.

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#избиение
#новосибирская область
#полиция
#нападение
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Bild: Уже на четвёртом военном объекте в Германии обнаружены следы проникновения
17 августа 2024, 07:54

Фото: istockphoto/Stadtratte

В немецком Гархинге неподалёку от Мюнхена обнаружены повреждения внешнего ограждения казармы бундесвера. За последнее время это уже четвёртый военный объект, на котором выявлены следы проникновения.
Об инциденте сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на военное командование. По информации источника, на внешних воротах были обнаружены следы взлома. Проверка не выявила следов проникновения посторонних на территорию военного объекта, равно как и связи с тремя другими похожими случаями, произошедшими на этой неделе. На территории казарм в Гархинге расположен Центральный институт медицинского обслуживания.

Во вторник на базе НАТО в Гайленкирхене задержали постороннего при попытке проникнуть внутрь. В среду похожий инцидент произошёл в казармах ВВС в Кёльне. Там служащие заподозрили, что вода в водопроводе была отравлена неизвестными, что в ходе проверки не подтвердилось. В четверг повреждение забора обнаружили на базе бундесвера в Мехернихе.

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#вода
#проверки
#инцидент
#база
#нато
#германия
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«Примводоканал»: Водоснабжение во Владивостоке полностью восстановлено
17 августа 2024, 07:52

Фото: istockphoto/saiko3p

В большей части Владивостока восстановлена подача воды в жилые дома. Полностью устранить последствия аварии в столице Приморья планируют в течение двух часов.
Об этом РИА Новости сообщили в «Примводоканале». Накануне, 16 августа, в Приморье произошли массовые отключения света. Жители многих населённых пунктов региона остались без электроэнергии. Власти сообщили о замыкании в сети 500 кВт на Лучегорской гидроэлектростанции.

В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили, что электроснабжение в Приморье восстановлено. Глава региона Олег Кожемяко уточнил, что кое-где сохраняются точечные отключения, и призвал граждан оперативно сообщать о таких случаях для устранения неполадок. Создана комиссия Дальневосточного управления Ростехнадзора по расследованию энергетической аварии.

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#аварии
#жители
#компании
#комиссия
#приморский край
#владивосток
#вода
#электроэнергия
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Украинские дроны атаковали два населенных пункта в российском регионе
17 августа 2024, 06:43

Фото: istock/NiseriN

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два села. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, три беспилотника ВСУ атаковали два села в Белгородской области – Дороновку в Грайворонском городском округе, где был сожжен частный дом, и Графовку в Краснояружском районе, где были повреждены линии газо- и электроснабжения.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – подчеркнул губернатор региона.

Накануне, 16 августа, украинские войска атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#всу
#село
#украина
#удар
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Вице-губернатор Приморья направился вместе с батальоном «Тигр» воевать в Курскую область
17 августа 2024, 06:30

Фото: iStock/zim286

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов возглавит формирование батальона «Тигр», который будет воевать в Курской области, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
«Бойцы отряда «Тигр», которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов», – отмечается в сообщении.

Ефремов был назначен заместителем губернатора в феврале. Он отвечает за внутреннюю политику региона. До этого он работал в зоне проведения СВО.

Боевые действия в приграничном российском регионе начались 6 августа. Режимы контртеррористической операции были введены в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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чСтал известен еще один фигурант покушения на Прилепина

Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области
#украина
#брянская область
#белгородская область
#курская область
#сво
#приморский край
#губернатор
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Стал известен еще один фигурант покушения на Прилепина
17 августа 2024, 06:06

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Следствие установило, что еще один человек, причастный к покушению на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, является сообщником украинского диверсанта, боевика и террориста Александра Пермякова*, сообщает ТАСС.
«Устанавливаются роль и участие каждого, кто так или иначе причастен к покушению на Прилепина. Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск», – рассказал собеседник агентства.

Отдельно расследуются дела сообщников Пермякова и других соучастников. Более подробная информация не разглашается в связи с конфиденциальностью предварительного следствия.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором ехал Прилепин, произошел 6 мая прошлого года в районе села Пионерское Нижегородской области, примерно в 30 км от города Бор. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

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* внесен в список экстремистов и террористов
#диверсанты
#автомобили
#взрыв
#украина
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Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников
17 августа 2024, 05:32

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Два полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) признаны виновными в получении взяток от католических священников, сообщает газета «Коммерсантъ».
Евгений Лобанов и Денис Карманов были приговорены 235-м гарнизонным военным судом (ГВС) Москвы к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Им также запретили занимать руководящие должности на государственной службе в течение трех лет после окончания срока наказания, лишили званий и оштрафовали на 39,4 миллиона рублей каждого, что в два раза превышает сумму взятки.

По версии следствия, полковники использовали свое служебное положение для принуждения католических священников к даче взяток, получив около 20 миллионов рублей и деньги за покровительство в судах и органах государственной власти. Неясно, о каких именно делах, связанных с католической церковью, идет речь.

Лобанов и Карманов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («особо крупная взятка»), а второй подсудимый – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ, за незаконный оборот оружия и боеприпасов, изъятых при обыске.

Обвинительное заключение в отношении двух полковников было оглашено в январе этого года. Они были задержаны по подозрению в получении взятки от главы католического прихода Святого Людовика в Москве. Ранее сообщалось, что Лобанов был допрошен в качестве свидетеля на процессе по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

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#суд
#мвд
#священник
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