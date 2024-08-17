Дверь взрывозащиты сработала на станции метро Библиотека им. Ленина в Москве

Фото: iStock/hank5
Дверь взрывозащиты сработала на станции столичного метро Библиотека им. Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
На фотографии, отправленной очевидцами, видно, что дверь взрывозащиты частично поднялась над поверхностью пола, преградив путь пассажирам.
Также сообщается, что в настоящее время на станции и в переходах отсутствует освещение и не работают эскалаторы. Людям, которые упёрлись в открывшуюся дверь, пришлось возвращаться назад и идти пешком по ступеням неработающего эскалатора.
В настоящее время отсутствует информация о причинах срабатывания системы, также нет официальных данных от ГУП «Московский метрополитен» и Дептранса столицы.
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Также сообщается, что в настоящее время на станции и в переходах отсутствует освещение и не работают эскалаторы. Людям, которые упёрлись в открывшуюся дверь, пришлось возвращаться назад и идти пешком по ступеням неработающего эскалатора.
В настоящее время отсутствует информация о причинах срабатывания системы, также нет официальных данных от ГУП «Московский метрополитен» и Дептранса столицы.
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Анастасия Чинкова