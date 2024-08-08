Станцию метро «Волгоградский проспект» закрыли для входа и выхода по требованию полиции

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Станция «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно закрыта по требованию полиции. Об этом информирует департамент столичного транспорта в своем Telegram-канале.
Уточняется, что поезда проезжали станцию без остановки. По предварительной информации, станцию проверяли из-за запаха гари.
Согласно данным РИА Новости, в настоящее время станцию «Волгоградский проспект» открыли для пассажиров.
Ранее сообщалось, что график движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево, будет меняться в некоторые дни августа в связи с плановыми работами на железной дороге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно данным РИА Новости, в настоящее время станцию «Волгоградский проспект» открыли для пассажиров.
Ранее сообщалось, что график движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево, будет меняться в некоторые дни августа в связи с плановыми работами на железной дороге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова