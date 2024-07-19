Собянин и Греф дали старт строительству станции метро «Рублёво-Архангельское»

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Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф в пятницу дали старт строительству станции метро «Рублёво-Архангельское».
Также они осмотрели район СберСити, который возводят рядом с новой станцией. В этом деловом центре будут представлены 70 тысяч рабочих мест. Район строится как умный город, в котором будут внедрены самые современные технологии.
Собянин отметил важность строительства в СберСити школы цифровых технологий «Школа 21». Из неё будут выпускать специалисты в области информационных технологий, которые нужны стране.
Греф, в свою очередь отметил, что в ходе разработки проекта был применён передовой опыт в первую очередь азиатских государств.
Рублёво-Архангельская линия метро пройдёт от делового центра «Москва-Сити» до Рублёво-Архангельского за МКАД.
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Собянин отметил важность строительства в СберСити школы цифровых технологий «Школа 21». Из неё будут выпускать специалисты в области информационных технологий, которые нужны стране.
Греф, в свою очередь отметил, что в ходе разработки проекта был применён передовой опыт в первую очередь азиатских государств.
Рублёво-Архангельская линия метро пройдёт от делового центра «Москва-Сити» до Рублёво-Архангельского за МКАД.
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Анастасия Чинкова