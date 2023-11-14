На станции Уваровка начали строить безопасный пешеходный переход

Фото: телеграм-канал Дениса Мордвинцева
На станции Уваровка в Можайском городском округе появится новый наземный пешеходный переход. Об этом сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев.
«Уже установлены ограждения вдоль железнодорожных путей со стороны ул. 1-я Ленинградской; обустроены накопительные площадки; уложен противоскользящий настил; проведена асфальтировка подходов», – написал Мордвинцев в своём телеграм-канале.По его словам, до конца года планируется установить средства звуковой и световой сигнализации, дополнительное освещение, пандусы и тактильные указатели. Как отметил глава округа, современный пешеходный переход станет первым в своем роде на его территории. Он должен обезопасить невнимательных пешеходов при переходе путей.
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Лора Луганская