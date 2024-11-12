На станциях Коломны проводят рейд по безопасности на железной дороге

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На станциях Коломны проводят рейд по предупреждению и профилактике травматизма на железной дороге. Пассажиров электричек на станции Голутвин встречают сотрудники МВД по Московской области на транспорте, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Полицейские раздают людям листовки по безопасности.
Как напомнили в администрации, с начала года в Подмосковье на железной дороге погибли 168 человек. Они не соблюдали простые правила: не переходить пути в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора; не прыгать с платформ на рельсы; не подходить близко к движущемуся составу. При переходе путей следует не отвлекаться на телефон, снимать капюшон и наушники.
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«6 ноября девочка в наушниках, не обращая внимания на красный сигнал светофора и звуковые сигналы поезда, шагнула под состав на станции Сергиев Посад. Подросток чудом остался жив. Мы напоминаем всем пассажирам – не испытывайте удачу, будьте внимательны на железной дороге», – рассказали участники рейда.
Как напомнили в администрации, с начала года в Подмосковье на железной дороге погибли 168 человек. Они не соблюдали простые правила: не переходить пути в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора; не прыгать с платформ на рельсы; не подходить близко к движущемуся составу. При переходе путей следует не отвлекаться на телефон, снимать капюшон и наушники.
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Лора Луганская