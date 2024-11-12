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На станциях Коломны проводят рейд по безопасности на железной дороге

Фото: iStock / Serjio74

Фото: iStock / Serjio74

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На станциях Коломны проводят рейд по предупреждению и профилактике травматизма на железной дороге. Пассажиров электричек на станции Голутвин встречают сотрудники МВД по Московской области на транспорте, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Полицейские раздают людям листовки по безопасности.
«6 ноября девочка в наушниках, не обращая внимания на красный сигнал светофора и звуковые сигналы поезда, шагнула под состав на станции Сергиев Посад. Подросток чудом остался жив. Мы напоминаем всем пассажирам – не испытывайте удачу, будьте внимательны на железной дороге», – рассказали участники рейда.


Как напомнили в администрации, с начала года в Подмосковье на железной дороге погибли 168 человек. Они не соблюдали простые правила: не переходить пути в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора; не прыгать с платформ на рельсы; не подходить близко к движущемуся составу. При переходе путей следует не отвлекаться на телефон, снимать капюшон и наушники.

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#московская область
В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП
12 ноября 2024, 21:37

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Минтрансе Подмосковья проанализировали характер ДТП с погибшими и пострадавшими пешеходами с начала ноября. Как выяснилось, чаще всего в аварии попадают пожилые люди, которые переходят дорогу наискосок, сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом переходы находятся в непосредственной близости, отметили в министерстве. А большая часть подобных ДТП происходит в вечернее время.
«Расскажите своим родителям, бабушкам и дедушкам, что при переходе дороги нужно пользоваться пешеходными передами. Необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины остановились. После этого нужно переходить дорогу не бегом, а спокойным шагом. Также в вечернее время обязательно нужно использовать световозвращатели, чтобы быть заметнее», – сказали в пресс-службе.
Водителям во время движения следует быть сконцентрированными, заранее снижать скорость перед переходами и в местах притяжения пешеходов, оценивать ситуацию при выезде со двора и на парковках.

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#пожилые люди
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Глава Каширы Шувалов обсудил с водителями автобусов назревшие проблемы
12 ноября 2024, 21:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава Каширы Михаил Шувалов вместе со своими заместителями и директором МКУ «Управление строительства» Юрием Головковым встретился с инициативной группой водителей Мострансавто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Водители обратились к главе городского округа в соцсетях с предложением решения актуальных вопросов для них самих и каширян. Говорили о расписании движения общественного транспорта, большом количестве выходов в рейсы, нехватке кадров и другом.
«Водители внесли ряд предложений. Поручил профильным специалистам их проработать. Встречусь лично и с руководителями МАП №5 города Подольска «Мострансавто» и производственного участка «Кашира». Обсудим ситуацию с ними и найдём конструктивные решения назревших проблем», – рассказал Шувалов.
Как рассказали в администрации, сегодня на производственном участке «Кашира» МАП №5 города Подольска «Мострансавто» работают 78 водителей 43 автобусов.

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#московская область
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Регистрацию на Международный форум # МЫВМЕСТЕ продлили до 25 ноября
12 ноября 2024, 20:22

Фото: телеграм-канал премии # МЫВМЕСТЕ

Регистрация на Международный форум гражданского участия # МЫВМЕСТЕ продлена до 25 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале премии.
Более 10 тыс. участников из всех уголков России и 40 стран соберутся с 4 по 8 декабря в Москве, чтобы обсудить новые идеи и поделиться опытом в сфере добровольчества и гражданского участия.

Зарегистрироваться необходимо до 25 ноября по ссылке.
«Участников главного события в жизни гражданского общества ждёт множество полезной информации о трендах и новые форматах добровольчества, советы экспертов. Они также смогут познакомиться с единомышленниками, поддержать участников СВО, их семьи и жителей приграничных регионов, получить яркие эмоции и незабываемые впечатления», – говорится в сообщении.
На форуме также пройдут церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ и вручение награды «Волонтёр года».

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#добровольцы
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В Чечне уволили 11 директоров школ после проведения внеплановой проверки
12 ноября 2024, 19:45

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

В Чечне по итогам проведения внеплановой аттестации уволены со своих должностей одиннадцать директоров школ. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Соответствующий доклад представила первый заместитель руководителя администрации Чеченской Республики по взаимодействию с социальным блоком Хаджият Кадырова, сообщил он в своём телеграм-канале. Сообщается, что в ходе проверки был выявлен ряд серьёзных недочётов, из-за которых 11 директоров школ были уволены со своих должностей. Кроме того, лишились своих постов четыре руководителя районных отделов народного образования.

Кадыров дал поручение уделить особое внимание процессу назначения директоров учебных заведений и глав отделов народного образования. Кроме того, глава Чечни поручил создать специальную комиссию, которая будет контролировать выполнение поставленной задачи и наблюдать за выполнением всех обязательных норм и законов.

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#кадыров
#чечня
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Техэксперт Константинов объяснил опасность повышенного уровня масла в двигателе
12 ноября 2024, 19:38

Фото: iStock/Artem_Egorov

Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов заявил, что повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля может быть опасен, так как может повлечь за собой серьезные неисправности.
«Чрезмерное количество масла приводит к повышенному давлению в системе, что провоцирует утечки через сальники и прокладки. В худшем случае масло может попасть в цилиндры», — прояснил в беседе с Газета.ру Константинов.

Также большое количество масла может ускорить износ не только самого двигателя, но и других его частей.

До этого главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков развеял миф о том, что каршеринг снижает нагрузку на дорогах.

«Все считают, что каршеринг снижает нагрузку на дороге, так как люди пересаживаются на него со своих автомобилей, но это бред. Каршеринг – ещё один вид транспорта. Им пользуются люди, которые ещё пока не доросли до покупки своего автомобиля. Каршеринг не уменьшает количество водителей и машин на дороге, а наоборот, увеличивает, расширяя диапазон людей, которые могут рулить автомобилем в городе или за городом», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

Ранее директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева заявляла, что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.

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#каршеринг
#масло
#машины
#люди
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Мандариновые поставки из Абхазии в Москву продолжатся, несмотря на беспорядки
12 ноября 2024, 19:22

Фото: istockphoto/Miljan Živković

Поставки абхазских мандаринов в РФ, включая Москву, продолжатся, несмотря на протесты в республике, пишет Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на главу Минсельхоза Абхазии Беслана Джопуа.
«Поставки мандаринов продолжаются в РФ, в частности, в Москву, и не только мандарины, но и хурма, и фейхоа, лимоны, машины грузятся. Это временная ситуация (протесты — прим. ред.), которая уже практически стабилизировалась», — прокомментировал министр.
Ранее сообщалось, что последний оппозиционер, задержанный в Абхазии во время протестов, отпущен на свободу. Протестующие выступают против принятого недавно закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Силовики задерживали участников потасовки у здания парламента.

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#мир
#абхазия
#москва
#россия
#поставки
#мандарины
#новости
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Движение по путепроводу у станции МЦД-2 Аникеевка откроют в декабре
12 ноября 2024, 18:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Автомобильное движение по новому путепроводу в районе станции Аникеевка, где проходит МЦД-2, откроют в декабре. Сейчас продолжается активное строительство, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Монтаж металлической части пролётного строения завершён полностью, а работы по укреплённой сборке и сварке – на 98%. Сейчас проводим асфальтирование дороги и устройство дождевой канализации», – рассказал старший производитель работ генподрядной организации «АРКС-ДМ» Павел Горохов.
Самые сложные работы по возведению каркаса путепровода почти завершены. Строители приступили к укладке дорожного покрытия на съездах с него. Также вблизи от железнодорожной платформы возводят разворотную площадку и перехватывающую парковку на 120 машино-мест.

Новый путепровод в Аникеевке соединит различные районы Красногорска. С его помощью можно будет добраться до Нахабина и Волоколамского шоссе за 15-20 минут вместо прежних 30-40. Кроме того, путепровод значительно улучшит транспортную доступность этого района.

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Психолог Ключников назвал самый простой способ избежать травли в сети
Психолог Ключников: травлю в сети нужно воспринимать как фикцию
12 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock/mokee81

VK запустил «Месяц борьбы с кибербуллингом» — информационную кампанию, посвященную борьбе с травлей в интернете и за его пределами. В 2024 г. акция пройдет в шестой раз и впервые продлится не день, а целый месяц, чтобы как можно больше людей обратило внимание на проблему.
Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников в беседе с «Радио 1» подтвердил существование такой проблемы, отметив, что многие люди не видят различий между обычной жизнью и виртуальной, поэтому и принимают все близко к сердцу.
«В связи с анонимностью в сети у огромного количества людей есть желание самоутвердиться если не в жизни, то в интернете. На любых сайтах они хотят оставить комментарий, где нападают на других, осмеивают их и оскорбляют», — сказал он.

По его словам, самый простой способ избежать травли в сети — выйти из диалога или игнорировать.
«Молодежь часто предпочитает отражать такие атаки и персонально бодаться с кем-то. Если против работает сообщество, то бодаться трудно. Это зависит от мотивации и нервов. Если человек чувствует свою травмированность после такого контакта, то лучшего просто удалиться. Когда человек игнорирует, у обидчика начинает развиваться раздражение, потому что он понимает, что выглядит глупо. Есть пушкинская фраза «не оспаривать глупца» — тут тоже так. Подумаешь, недалекий человек в плохом настроении пытается самоутвердиться», — объяснил психолог.

Он подчеркнул, что подобные ситуации нужно воспринимать как фикцию, смотреть на это все холодно и отстраняться от своей внутренней реакции.
«Не стоит торопиться отвечать, здесь нет необходимости немедленного ответа, пауза будет целительна. Можно человека заблокировать, пусть он один на один с этим своим чувством неудовлетворенности. Главное — осознать, что это всего лишь чье-то мнение. Зрелый человек всегда знает себе цену и регулирует критику. Надо помнить, что ты сам свой личный суд», — заключил Ключников.

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#травма
#интернет
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Фигурант дела о хищении $900 тыс. у матери экс-чиновника МО получил 4 года
12 ноября 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Zolnierek

Гагаринский районный суд города Москвы приговорил к четырём годам колонии бывшего генерального директора юридической фирмы Александра Солнышкина. Он под предлогом снижения наказания экс-чиновнику Минобороны РФ Александру Горшколепову, осуждённому за взятки, выманил у его матери 900 тысяч долларов.
Подсудимого признали виновным в совершении мошенничества и покушения на мошенничество, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей.

Мать заместителя департамента имущественных отношений Минобороны России Александра Горшколепова, осуждённого за коррупцию, обратилась к правоохранителям с заявлением о хищении средств. Мошенники обещали ей помочь с решением вопроса о снижении наказания её сыну. Пользуясь знакомством с водителем потерпевшей, им удалось завладеть ее денежными средствами в размере 900 тысяч долларов и скрыться.

Следователи возбудили уголовное дело и установили причастность к обману женщины гендиректора компании «Планета права регион» Солнышкина, который успел скрыться за границей. Он был задержан полицией в мае 2024 года и препровождён в СИЗО. Было установлено, что злоумышленники намеревались похитить ещё пять миллионов долларов, но не смогли.

По совокупности преступлений путём сложения наказаний Солнышкину было присуждено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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