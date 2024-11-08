В Коломне перекрыли забором стихийный подход к железнодорожным путям

Фото: пресс-служба Минтранса МО
У станции Коломна ликвидировали несанкционированный подход к железнодорожным путям. Высокий забор больше не позволит пешеходам выйти на опасную тропинку, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры региона зафиксировали 168 смертельных случаев. При этом 92 человека были травмированы именно на опасных тропах. В борьбе с протоптанными к путям дорожками строят ограждения, устанавливают камеры, делают рвы, высаживают труднопроходимые кустарники», – рассказали в министерстве.Ранее рейд по профилактике травматизма на объектах Рязанского направления МЖД прошел на станции Голутвин. В нём участвовали сотрудники администрации Коломенского городского округа и Линейного отдела внутренних дел на транспорте.
Читайте также:
В Подмосковье добились сокращения числа погибших на железнодорожных платформах
Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности на железной дороге в непогоду
В Подмосковье поставили 20 камер фиксации нарушений при переходе через железную дорогу
Лора Луганская