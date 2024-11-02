В Подмосковье добились сокращения числа погибших на железнодорожных платформах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в этом году на 7% снизилось число случаев гибели людей на железнодорожных платформах. В этом году их зафиксировали 26 случаев против 28 случаев в 2023 году, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Таких показателей удалось достичь благодаря реализации большого комплекса мер по безопасности на железной дороге. Самой действенной остаются профилактические рейды, которые проводятся ежедневно на всех станциях региона.
Также в Подмосковье строят надземные пешеходные переходы, устраивают металлические заборы и железобетонных ограждений вдоль путей, организуют искусственные ограждения типа «змейка».
Помимо этого, на станциях и платформах области устанавливают информационные стенды, камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.
Несмотря на это, число погибших на железной дороге в Подмосковье остаётся высоким, считают в ведомстве. Так, с начала года на путях погибли 167 человек. При этом 92 случая зафиксировано на «опасных тропах», 49 – на пешеходных переходах, 26 – на платформах.
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«С начала года мы организовали уже более 5 тыс. рейдов. С наступлением осени профилактические мероприятия проходят в основном в вечернее, самое аварийное, время. Сотрудники пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы, раздают информационные материалы», - рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Также в Подмосковье строят надземные пешеходные переходы, устраивают металлические заборы и железобетонных ограждений вдоль путей, организуют искусственные ограждения типа «змейка».
Помимо этого, на станциях и платформах области устанавливают информационные стенды, камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.
Несмотря на это, число погибших на железной дороге в Подмосковье остаётся высоким, считают в ведомстве. Так, с начала года на путях погибли 167 человек. При этом 92 случая зафиксировано на «опасных тропах», 49 – на пешеходных переходах, 26 – на платформах.
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Лора Луганская