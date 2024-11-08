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Солнечногорских школьников научили поведению на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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В Солнечногорском лицее №7 провел профилактический открытый урок по правилам поведения у железнодорожных путей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Перед учениками выступили замглавы городского округа Антонина Ларина, представители отдела транспорта и дорожной инфраструктуры, Минтранса Подмосковья и РЖД».

Школьники узнали о правилах поведения на железной дороге и действиях в экстренных ситуациях. После теоретической части и показа слайдов они задали вопросы по теме.


«Уроки безопасности проводим регулярно весь учебный год. Объясняем детям важность соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Напоминаем о последствиях использования наушников и смартфонов при переходе через пути. Акцентируем внимание на запрете катания на велосипедах и самокатах вблизи рельсов и недопустимости езды на крыше поездов», – рассказала Ларина.
Для предупреждения травматизма специалисты также систематически проводят профилактические рейды у железнодорожной станции. Особое внимание уделяют детям и подросткам.

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Студент из Королёва выиграл конкурс по программированию Open OS Challenge
08 ноября 2024, 22:38

Фото: iStock /gorodenkoff

Студент из Подмосковья Евгений Хижук занял четвёртое место в финале конкурса для профессионалов и любителей в области системного программирования Open OS Challenge 2024. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов. Хижук учится в Технологическом университете им. дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А. Леонова.
«На конкурс зарегистрировались более 1,4 тыс. дипломированных специалистов и студентов из России. 15 участников, показавших лучшие результаты на отборочных этапах, были приглашены в финал соревнований, который состоялся 26-27 октября. На этом этапе были выявлены пять победителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Донецка, Московской области и Республики Марий Эл», – рассказали в пресс-службе.
Победители выиграли денежные призы, а также поездку в Китай для ознакомления с национальной open source экосистемой OpenAtom.

Как пояснили организаторы, конкурс направлен на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов, а также дипломированных специалистов.

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#студент
#королёв
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Жители Каширы написали «Большой этнографический диктант»
08 ноября 2024, 22:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширская школа №9 присоединилась к международной акции «Большой этнографический диктант». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участниками акции стали 35 человек – старшеклассники и директор Светлана Калиновская, а также председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров, депутаты окружного совета депутатов, представители управления образования администрации муниципалитета, волонтёры Подмосковья и представители «Движения первых», – говорится в сообщении.
Участники акции ответили на 30 вопросов о культуре народов России, традициях разных регионов, художественных промыслах Подмосковья. Правильно ответившие на все вопросы получили максимальную сумму баллов – 100. Всем участникам акции вышлют сертификат.

Просветительский проект позволяет оценить уровень этнокультурной грамотности. Его организатором выступило Федеральное агентство по делам национальностей. Мероприятие проходило с 1 по 8 ноября.

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#диктант
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#школьники
#просвещение
#подмосковье
#московская область
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В Коломне перекрыли забором стихийный подход к железнодорожным путям
08 ноября 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минтранса МО

У станции Коломна ликвидировали несанкционированный подход к железнодорожным путям. Высокий забор больше не позволит пешеходам выйти на опасную тропинку, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры региона зафиксировали 168 смертельных случаев. При этом 92 человека были травмированы именно на опасных тропах. В борьбе с протоптанными к путям дорожками строят ограждения, устанавливают камеры, делают рвы, высаживают труднопроходимые кустарники», – рассказали в министерстве.
Ранее рейд по профилактике травматизма на объектах Рязанского направления МЖД прошел на станции Голутвин. В нём участвовали сотрудники администрации Коломенского городского округа и Линейного отдела внутренних дел на транспорте.

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#железная дорога
#коломна
#станция
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Одинцовские ветеринары вылечили покусанного домашнего ежа
08 ноября 2024, 21:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Голицынской участковой ветеринарной лечебнице спасли домашнего ежа. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В лечебницу обратился посетитель с питомцем, находившимся в угнетённом состоянии. Врачи обнаружили на спине ежа в области крестца кусаную рану. Зверьку назначили рентген, которой показал отсутствие серьёзных внутренних повреждений. Пациенту оказали неотложную помощь: рана обработали, сделали инъекцию антибиотика. Хозяину дали письменные рекомендации по уходу за зверьком», – отметили в ведомстве.
Кто именно укусил ёжика, тем не уточнили.

В министерстве напомнили, что домашние ежи, как другие животные, могут страдать от травм и болезней. При появлении недугов важно обращаться к государственным ветеринарным врачам.

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#московская область
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Военно-патриотический диктант проведут в центре «Авангард» 18 ноября
08 ноября 2024, 20:05

Фото: сайт https://diktant.znanierussia.ru/

18 ноября состоится III Ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант 2024». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».
«Акция проходит при поддержке Минобороны. Цели проведения диктанта – популяризация военно-патриотического воспитания граждан, сохранение культурного разнообразия, наследия и истории многонационального народа России. Принять участие в диктанте может каждый россиянин в возрасте от 14 лет. Вопросы составляют эксперты на основе исторических фактов, документов, биографий известных людей, литературных, художественных и музыкальных произведений, связанных с военной тематикой», – отметили в пресс-службе
За 2022 и 2023 годы совместно с Российским обществом «Знание» к участию в диктанте удалось привлечь более 363 тыс. жителей. Для проведения акции было организовано более 602 площадок. Проект охватил все 89 регионов страны.

Диктант пройдёт по адресу: Москва, Суворовская площадь, Центральный академический театр Российской Армии.

Акция начнётся 18 ноября в 10:00.

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#минобороны рф
#авангард
#россия
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Ступинское руководство ответило на вопросы жителей села Ситне-Щелканово
08 ноября 2024, 19:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями и представителями депутатского корпуса встретился с жителями Ситне-Щелканова в формате выездной администрации. Об этос сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
С рядом просьб обратилась к Мужальских староста деревни Матвейково Татьяна Горбунова.
«С Сергеем Геннадьевичем приятно общаться. Он выслушал меня и подсказал, что нужно сделать для выполнения наших планов. Я недавно переехала в сельскую местность из города Ступино и стала работать старостой. Хочется, чтобы всем жителям деревни Матвейково было комфортно», – поделилась Татьяна.
По словам старосты, сельчане заинтересованы в постановке на кадастровый учёт местного родника и участка земли для создания сквера. Деревне также необходимо освещения и открытие продуктового магазина. Старосту проконсультировали по всем вопросам. Детально обращения рассмотрят профильные заместители. Установку опор освещения рассчитывают включить в план работ на 2026-2027 годы.

Помимо этого, жителей села волнует вопрос перерасчёта за отопительный период с 1 октября.
«От жителей поступила информация, что тепло в первую неделю месяца они не получали. Управляющей компании поручено разобраться в этом вопросе. Согласно нормативу, комнатная температура не должна опускаться ниже 18 градусов. Если выяснится, что она была ниже, будет сделан перерасчёт», – сказал Сергей Мужальских.
К главе округа также обращались по поводу содержания многоквартирных домов, благоустройству, развитию дорожной сферы и ЖКХ. Все обращения жителей приняты в работу. Работа выездных администраций будет продолжена.

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#московская область
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Брокер Ракута предупредил о рисках при аренде жилья
08 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что при аренде жилья человек может столкнуться с рисками, среди которых мошеннические схемы по выуживанию средств у жертвы за объект недвижимости, аренда которого фактически невозможна.
Он пояснил, что мошенники, например, обманом могут выманить деньги за предоплату.

«Второй риск: арендаторы могут столкнуться с проблемами возврата депозита, если арендодатель будет настаивать на том, что имущество было повреждено. Фото- и видеосъёмка помогут избежать подобных ситуаций», — добавил в беседе с Газета.ру Ракута.

Третьим риском специалист назвал повышением арендной ставки со стороны арендодателя после проведённого арендатором ремонта или улучшения жилья.

Ранее сообщалось, что согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.

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#мошенники
#имущество
#аренда
#жильё
#недвижимость
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Брянский депутат Иванов заявил о важности роли учителя в исключении буллинга
08 ноября 2024, 19:07

Фото: iStock/Drazen Zigic

Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов заявил, что в школах в ликвидации такого явления, как буллинг, не малая роль принадлежит учителю.
Он пояснил, что нередко учителя намеренно или нет становятся потворствующими буллингу сторонами, выделяя любимчиков или организуя конкурентную среду в классе для повышения эффективности работы школьников.

«Конкуренция сама по себе не плоха, но важно, как именно она выстраивается и как проецируется ученикам. Актуальны регулярные беседы и тренинги не только с учениками, но и с педагогами. Психологи и священнослужители могут стать важными союзниками в создании гармоничной учебной среды. Эти специалисты могут помочь учителям чувствовать себя уверенно в новых подходах, что будет способствовать повышению эмпатии, уважению и поддержке среди учеников», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Иванов.

До этого сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге состоится вручение народной премии города за милосердие и душевную щедрость «Золотой пеликан – 2024». Руководитель дирекции премии Алексей Матвеев рассказал, что награды будут вручены по 13 номинациям, включая такие, как «Педагогика», «Социальное служение», «Творческие индустрии» и т. д.

«В этом году их тринадцать, они охватывают все направления деятельности – профессиональной и общественной. Наши номинанты, кроме своей основной работы, находят время и силы на то, чтобы делать нечто большее, чем предполагает их профессия», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Матвеев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект о борьбе с травлей в школах.

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#психолог
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#буллинг
#школа
#дети
#общество
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Скончался генконсул РФ в Гюмри Руслан Кандауров
08 ноября 2024, 18:59

Фото: iStock/inga

8 ноября ушел из жизни генеральный консул РФ в Гюмри Руслан Кандауров. Об этом сообщило российское посольство в Армении.
«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Измаилович Кандауров», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Кандаурову было 63 года. Он был на дипломатической службе с 1996 года. Работал в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2006 по 2010 год руководил представительством МИД России в Майкопе. В 2010-2016 годах был советником посольства России в Израиле. Должность генконсула России в Гюмри он занимал с декабря 2020 года.

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#продюсер
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