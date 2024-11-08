Солнечногорских школьников научили поведению на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
В Солнечногорском лицее №7 провел профилактический открытый урок по правилам поведения у железнодорожных путей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Перед учениками выступили замглавы городского округа Антонина Ларина, представители отдела транспорта и дорожной инфраструктуры, Минтранса Подмосковья и РЖД».
Школьники узнали о правилах поведения на железной дороге и действиях в экстренных ситуациях. После теоретической части и показа слайдов они задали вопросы по теме.
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Школьники узнали о правилах поведения на железной дороге и действиях в экстренных ситуациях. После теоретической части и показа слайдов они задали вопросы по теме.
«Уроки безопасности проводим регулярно весь учебный год. Объясняем детям важность соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Напоминаем о последствиях использования наушников и смартфонов при переходе через пути. Акцентируем внимание на запрете катания на велосипедах и самокатах вблизи рельсов и недопустимости езды на крыше поездов», – рассказала Ларина.Для предупреждения травматизма специалисты также систематически проводят профилактические рейды у железнодорожной станции. Особое внимание уделяют детям и подросткам.
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Лора Луганская