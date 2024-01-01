Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

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Гидрометцентр России объявил в Московской области оранжевый уровень опасности в связи с сильными морозами.
По словам специалистов температура воздуха ожидается почти на 12 градусов ниже климатической нормы, которая будет сохраняться до утра 5 января.
Стоит отметить, что предстоящей ночью мороз в Москве может опуститься до -20 градусов, а по области до -23 градусов.
Кроме этого, специалисты рекомендуют жителям и гостям Московской области одеваться теплее и по возможности оставаться дома.
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«В новогоднюю ночь холоднее всего было в районе Дмитрова, где столбики термометров опустились до -15,1 градуса. <…> Температура воздуха в столице немногим отличается от ночного минимума — она достигла -12,7 градуса», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме этого, специалисты рекомендуют жителям и гостям Московской области одеваться теплее и по возможности оставаться дома.
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Мира Полтева