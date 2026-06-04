На стенде РТ на ПМЭФ есть короны конкурса «Мисс БРИКС»
На стенде Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили три короны конкурса «Мисс БРИКС». Мероприятие впервые состоялось в Казани.
Украшения выполнили из золота 585-й пробы с драгоценными камнями из стран объединения. Они символизируют уникальный гуманитарный проект, пишет «Татар-информ».
Как сообщила вице-президент конкурса Анна Вавилова, все камни для корон добыли именно в государствах БРИКС, что подчеркивает их символическое значение. Следующий конкурс красоты примут Индия и Китай.
«Мисс БРИКС» стал первым эстетическим проектом, объединившим участниц из стран-членов и государств-партнеров. В отличие от классических шоу, организаторы сделали акцент на национальных традициях, интеллекте и социальных инициативах, полностью исключив дефиле в купальниках.
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