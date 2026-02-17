Патрушев подвел итоги учений БРИКС «Воля к миру-2026»
В январе 2026 года в южной части Атлантики успешно состоялись первые военно-морские учения БРИКС под названием «Воля к миру-2026» с участием России, Китая, Ирана, ОАЭ и ЮАР.
Об этом заявил «Аргументам и фактам» помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, в ходе маневров флоты отработали совместные действия по обеспечению безопасности торговых маршрутов, которые, как он отметил, становятся все более уязвимыми, в том числе из-за «западного пиратства».
Патрушев также подчеркнул актуальность учений «Морской пояс безопасности-2026» в Ормузском проливе. На них взаимодействие отрабатывали корабли России, Китая и Ирана.
Ранее он обсудил сотрудничество с премьером Индии Нарендрой Моди.
