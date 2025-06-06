На стене Виктора Цоя в Москве появятся личные рисунки рок-музыканта

06 июня 2025, 18:29

Фото: iStock/ ANGHI

На стене памяти Виктора Цоя в центре Москвы на улице Старый Арбат появятся личные рисунки музыканта — часть арт-объекта обновят художники-добровольцы, сообщила организатор акции Кристина Журавлева.





На кадрах, опубликованных журналистами, видно, что художники закрашивают стену. Фанаты нанесли наброски после того, как очистили стену от старых изображений. Со слов организатора акции, работы согласовали с администрацией района.





«[Здесь] уже был рисунок на рисунке, надпись на надписи. В общем, уже всё было непонятно, всё в кашу, всё некрасиво, и я создала группу единомышленников. <...> И мы решили перерисовать. Хотим сделать новый портрет Цоя и, получается, нарисовать рисунки личные Виктора Цоя, и написать строчки из песен», — подчеркнула Журавлева в беседе с газетой «Известия».