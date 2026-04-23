На столичных клумбах начали высаживать первые цветы

23 апреля 2026, 11:51

Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

Столичные городские службы уже начали высаживать первые цветы на клумбах, которые предварительно отчистили от мусора, разрыхлили и удобрили к весенне-летнему сезону.





Так, в Новопушкинском сквере специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» приступили к высадке виолы. По словам рабочего дорожно-эксплуатационного участка № 25 Инны Мишаковой, каждая клумба имеет свой паспорт, где указаны цветы, их цвет и последовательность высадки.





«Виолы — морозоустойчивые цветы, неприхотливые и не требующие особого ухода. Благодаря их устойчивости к холодам мы высаживаем их одними из первых: они способны выдерживать даже небольшие отрицательные температуры», — приводит «Вечерняя Москва» слова Мишаковой.

«В столице за повреждение зеленых насаждений гражданину, согласно ст. 4.18 КоАП Москвы, грозит штраф от 3,5 тысячи до 4 тысяч рублей, должностное лицо рискует заплатить 50 тысяч, а юридическое — 300 тысяч. Но если растение было сорвано на территории зеленого каркаса города, в который входят особо охраняемые природные зоны, суммы будут следующими: для граждан — от 4,5 тысячи до 5 тысяч, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических — 350 тысяч», — уточнил юрист.