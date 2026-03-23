Россиянам рассказали, какие цветы нужно посадить на даче в марте
В марте на даче в открытый грунт можно посадить многолетние растения — дельфиниумы, астры и тысячелистники. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный агроном страны Октябрина Ганичкина.
По ее словам, эти многолетние растения зацветут следующей весной. Эксперт рекомендует высаживать тысячелистник, нарциссы, тюльпаны, крокусы и примулы. Многолетние цветы можно сеять в любое время года — в конце марта, апреле или даже в начале лета.
Если снег сойдёт быстро, в марте также можно посадить однолетники: календулу, лаватеру, космею, мак, душистый горошек и циннию. Ганичкина отметила, что в средней полосе России для циннии лучше использовать рассадный метод в марте, а в конце апреля или начале мая пересаживать подросшие растения в открытый грунт.
