На столичном стадионе «ЦСКА Арена» 28 сентября состоится битва роботов

Фото: iStock/Andrey Kulagin
Стартует новый сезон международного чемпионата по битве роботов, первый отборочный этап назначен на 28 сентября, в нём примут участие 48 команд из России, Китая, Беларуси, Ирана, Индии и Бразилии, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Первый отборочный этап чемпионата состоится в Москве на стадионе «ЦСКА Арена». Программой предусмотрено два шоу: дневное — с полудня до 15:20 и вечернее — с пяти вечера до 19:20», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что в этом году чемпионат будет впервые проводиться по двум дисциплинам: «Битва роботов» для участников всех возрастов с роботом весом до 110 килограмм и «Битва мини-роботов» для участников 10-17 лет с роботом весом до полутора килограммов.
Прямая онлайн-трансляция битвы роботов будет проходить по ссылке.
Читайте также:
Подмосковные бегуны завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях
Валуев положительно оценил попадание футболиста Глушенкова в список сборной РФ
Футболист Абена: «Спартак» — клуб европейского уровня
Лев Каштанов