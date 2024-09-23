Валуев положительно оценил попадание футболиста Глушенкова в список сборной РФ

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Депутат Госдумы, болельщик «Зенита» Николай Валуев заявил, что Максим Глушенков является одним из ведущих футболистов, а тренер российской сборной Валерий Карпин заинтересован в положительных результатах команды. Так он прокомментировал в попадание Глушенкова в расширенный список сборной России.
«Не секрет, что у Карпина и Глушенкова были какие- то недопонимания. Сейчас Глушенков — один из ведущих российских игроков, молодой, перспективный. Любой тренер, в том числе Карпин — не враг себе, он заинтересован в положительных результатах сборной», — сказал Валуев в беседе с «РБ Спорт».
Он выразил надежду на то, что Каприн и Глушенков смогут найти общий язык в рамках скорой встречи и договориться о совместном сотрудничестве.
Напомним, в нынешнем сезоне Глушенков сыграл восемь матчей во всех турнирах за «Зенит», став автором девяти голов и одной результативной передачи.
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