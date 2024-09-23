Футболист Абена: «Спартак» — клуб европейского уровня

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Защитник Миенти Абена считает, «Спартак» клубом европейского уровня.
«Можно ли назвать «Спартак» клубом европейского клуба? Да, почему нет? Но ты можешь думать об этом только тогда, когда играешь в Европе. Мы сейчас там не играем, поэтому это не то, что нас беспокоит на данный момент», — пояснил Абена в беседе с «РБ Спорт».
По его словам, игроки команды сейчас думают о чемпионате России и о Кубке. Футболист подчеркнул, что на сегодняшний день команда сосредоточена именно на этих событиях.
Сейчас московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 9 матчах.
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