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Подмосковные бегуны завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях

24 сентября 2024, 09:17
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Пять золотых, одну серебряную и четыре бризовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу, этот результат обеспечил подмосковной сборной второе место в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На чемпионате России на высшую ступень пьедестала подмосковные бегуны поднялись по итогу эстафеты 4×800 среди мужчин. На первенстве лучшими стали подмосковные спортсменки в эстафете в формате 100 м + 200 м + 300 м + 400 м среди девушек до 18 лет и спортсмены в аналогичной дисциплине среди юношей», — говорится в сообщении.
Золотые медали представители Подмосковья завоевали также в эстафете 4×110 м с барьерами и в смешанной эстафете в смешанной эстафете 4×400 м.



Серебро подмосковные спортсмены выиграли в эстафете 4×200 среди юниоров U20. А бронзовые награды были завоёваны в дисциплинах: эстафета 4×200 м среди юношей U18, эстафета 4×800 м среди юношей U18, эстафета 4×200 м среди девушек U18 и эстафета 100 + 200 + 300 + 400 м среди девушек.

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Валуев положительно оценил попадание футболиста Глушенкова в список сборной РФ
23 сентября 2024, 21:54

Фото: iStock/FotografieLink

Депутат Госдумы, болельщик «Зенита» Николай Валуев заявил, что Максим Глушенков является одним из ведущих футболистов, а тренер российской сборной Валерий Карпин заинтересован в положительных результатах команды. Так он прокомментировал в попадание Глушенкова в расширенный список сборной России.
«Не секрет, что у Карпина и Глушенкова были какие- то недопонимания. Сейчас Глушенков — один из ведущих российских игроков, молодой, перспективный. Любой тренер, в том числе Карпин — не враг себе, он заинтересован в положительных результатах сборной», — сказал Валуев в беседе с «РБ Спорт».

Он выразил надежду на то, что Каприн и Глушенков смогут найти общий язык в рамках скорой встречи и договориться о совместном сотрудничестве.

Напомним, в нынешнем сезоне Глушенков сыграл восемь матчей во всех турнирах за «Зенит», став автором девяти голов и одной результативной передачи.

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Футболист Абена: «Спартак» — клуб европейского уровня
23 сентября 2024, 21:37

Фото: iStock/Andreyuu

Защитник Миенти Абена считает, «Спартак» клубом европейского уровня.
«Можно ли назвать «Спартак» клубом европейского клуба? Да, почему нет? Но ты можешь думать об этом только тогда, когда играешь в Европе. Мы сейчас там не играем, поэтому это не то, что нас беспокоит на данный момент», — пояснил Абена в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, игроки команды сейчас думают о чемпионате России и о Кубке. Футболист подчеркнул, что на сегодняшний день команда сосредоточена именно на этих событиях.

Сейчас московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 9 матчах.

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Мостовой: Пьянич может помочь ЦСКА и поиграть в РПЛ пару лет
23 сентября 2024, 19:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой заявил, что боснийский полузащитник Мирале Пьянич может спокойно перейти в ЦСКА.
«ЦСКА буксует, потому что там не хватает футболистов, в том числе в центре поля. Если Пьянич в хорошей форме, а ему 34 года, то, конечно, он помог бы ЦСКА в середине поля. Его переход также может помочь имиджу РПЛ, но смотря как раскрутить его», — заявил Мостовой в интервью Metaratings.ru.

По его словам, Пьянич титулованный футболист и его многие знают. При этом ему уже 34 года, но он может поиграть в команде еще два-три года, пояснил Мостовой.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Марко Николич одобрил возможный трансфер Пьянича, а переговоры находятся в стадии завершения.

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#президент
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Почётный президент РФС Колосков назвал простой способ повысить посещаемость матчей
Колосков: самый простой способ привлечь людей на матчи – хорошо играть
23 сентября 2024, 18:50

Фото: iStock/FotografieLink

Самый простой вариант повысить посещаемость футбольных матчей – хорошо играть и побеждать. Об этом заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Так он прокомментировал низкую посещаемость матча «Химки» – «Оренбург».
«Других вариантов нет. Всякие искусственные приёмы, вроде лотереи, можно применить к тем людям, которые ходят на футбол постоянно, а таких становится всё меньше и меньше. Единственный способ привлечь людей – это хорошо играть и побеждать», — заявил Колосков в беседе с Metaratings.ru.

Он также отметил, что в Оренбурге была тысяча болельщиков, а в Нижнем Новгороде – немного больше. Таким образом Колосков подчеркнул, что малая посещаемость матчей относится не только к «Химкам», но и к другим командам.

Напомним, 22 сентября игру девятого тура РПЛ «Химки» – «Оренбург» посетил 291 зритель.

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Спортсменки из Подмосковья завоевали медали первенства мира по тайскому боксу
23 сентября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых и две бронзовые медали выиграли представительницы Московской области на первенстве мира по тайскому боксу, который проводился в возрастных категориях 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали завоевали Анастасия Чиркова из Сергиева Посада и Александра Земсковене из Балашихи, а также три спортсменки из Серпухова: Яна Еремина, София Нагуманова и Василиса Киселёва. Бронху в копилку российской сборной принесли Ксения Свидинская из Химок и Анастасия Назарова из Серпухова», — говорится в сообщении.
Первенство мира по тайскому боксу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок проходило в столице Таиланда Бангкоке с 12 по 19 сентября. Участие в турнире приняли 1,7 тыс. человек из 110 стран мира.

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#московская область
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Подмосковный борец Шериев завоевал серебро международного турнира
23 сентября 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевал на международном турнире памяти трехкратного победителя Олимпийских игр Александра Медведя по вольной борьбе спортсмен из Московской области Иналбек Шериев, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Иналбек Шериев, выступавший в весовой категории до 70 килограммов, получил травму в полуфинальной встрече и не смогут принять участие в финальной схватке. В результате подмосковный борец занял вторую ступень пьедестала. На первую поднялся представитель Дагестана Курбан Шираев, а бронзовую медаль разделили борец из Тывы Сайын Казырык и представитель Азербайджана Али Рагимзаде», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Иналбек Шериев является действующим чемпионом России и победителем первенства Европы.

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#минспорта мо
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Сборная Подмосковья стала призёром всероссийского турнира по лапте
23 сентября 2024, 17:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Второе место заняла команда из Московской области на первом всероссийском турнире по лапте среди юношей 13 и 14 лет на призы министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Подмосковная команда выиграла все встречи группового этапа и вышла в полуфинал. В полуфинальном матче представители Московской области обыграли сборную из Удмуртии, а в финале уступили команде из Ярославской области и получили серебряные медали», — говорится в сообщении.
Всероссийский турнир по лапте проводился на двух площадках на территории усадьбы Разумовского в Москве в субботу, 21 сентября. В турнире приняли участие сборные из восьми российских регионов — Башкирии, Удмуртии, а также Московской, Ярославской, Тульской, Курской, Липецкой и Воронежской областей.

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Более 26 тыс. зрителей и участников посетили в Серпухове БОКСЗАБЕГ
23 сентября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Состоявшееся в Серпухове спортивное мероприятие БОКСЗАБЕГ посетили свыше 26 тыс. зрителей и участников. Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Уже несколько лет мы плодотворно сотрудничаем с Федерацией бокса России. Серпухов – одно из приоритетных туристических направлений. В прошлом году его посетили более 1 млн человек. «БОКСЗАБЕГ» – уникальный формат мероприятий. Он объединяет несколько важных аспектов – культурно-массовый, туристический и спортивный», – отметил первый замминистра культуры и спорта Московской области Алексей Шимко.
Федерация бокса России – один из организаторов забега. Спортивные события под общим названием БОКСЗАБЕГ проводятся во многих городах страны, но такой масштабный праздник в Серпухове проходил впервые.
«Это успешный проект, который помогает популяризировать здоровый образ жизни. Сегодня в забеге приняли участие более 5 тыс. человек в возрасте от 5 до 100 лет. В этом сезоне пройдут ещё два – три забега, а в следующем планируем провести 50», – рассказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.
В рамках БОКСЗАБЕГА состоялась большая культурно-развлекательная программа. Посетители играли в пляжный волейбол, футбол. Работала детская площадка и зона для игры в лазертаг. Взрослые могли сдать нормативы ГТО, попробовать свои силы на скалодроме, в настольном теннисе.

На главной сцене городского пляжа состоялся концерт звёзд российской эстрады. Свое творчество представили Алсу, Минаева, Просто Лера, Dose, Моя Мишель, Асия, ST, AMCHI.

Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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#минкульттуризма мо
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#бокс
#подмосковье
#московская область
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Спортсменки из Подмосковья завоевали серебро на чемпионате России по летнему биатлону
23 сентября 2024, 15:34

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Трио спортсменок из Московской области завоевали серебряные медали на первенстве России по летнему биатлону, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В эстафете 3 по 6 километров за регион выступали Наталия Федченко, Варвара Разумова и Василиса Ерёмина. Победу одержала команда Новосибирской области, а третье место заняли биатлонистки из Тюменской области.

Первенство России по летнему биатлону среди юниоров и юниорок в возрасте от 19 до 21 года проходит в Ярославской области с 19 сентября. Финальными соревнованиями станут спринт-кроссы. Финальные гонки запланированы на вторник, 24 сентября.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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