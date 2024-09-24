Подмосковные бегуны завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях

Пять золотых и две бронзовые медали выиграли представительницы Московской области на первенстве мира по тайскому боксу, который проводился в возрастных категориях 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.