Подмосковные бегуны завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Пять золотых, одну серебряную и четыре бризовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу, этот результат обеспечил подмосковной сборной второе место в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На чемпионате России на высшую ступень пьедестала подмосковные бегуны поднялись по итогу эстафеты 4×800 среди мужчин. На первенстве лучшими стали подмосковные спортсменки в эстафете в формате 100 м + 200 м + 300 м + 400 м среди девушек до 18 лет и спортсмены в аналогичной дисциплине среди юношей», — говорится в сообщении.Золотые медали представители Подмосковья завоевали также в эстафете 4×110 м с барьерами и в смешанной эстафете в смешанной эстафете 4×400 м.
Серебро подмосковные спортсмены выиграли в эстафете 4×200 среди юниоров U20. А бронзовые награды были завоёваны в дисциплинах: эстафета 4×200 м среди юношей U18, эстафета 4×800 м среди юношей U18, эстафета 4×200 м среди девушек U18 и эстафета 100 + 200 + 300 + 400 м среди девушек.
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