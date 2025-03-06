На столичном «Зоофесте» в добрые руки отдали более 40 кошек и собак и 10 улиток

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Акцию по поиску пристройству животных провели в рамках масштабного фестиваля «Зоофест», который проходил в столице в течение двух дней, в результате свой дом нашли собаки, кошки, а также улитки-ахатины и морская свинка, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Выставку-пристройство животных из приютов организовали РОО «Найди друга» фонд помощи бездомным животным «Котодетки». За два дня фестиваля любящих хозяев нашли 34 кошки и восемь собак, включая спасённых щенков», — говорится в сообщении.Кроме того, уголок экзотики «Ахатинка» провёл акцию «По улитке в каждый дом», в результате в добрые руки были переданы более десяти улиток. А благодаря проекту «Домики для бездомных поросят» удалось пристроить морскую свинку Груню.
В рамках фестиваля для гостей были организованы выставки животных разных видов и пород, включая лис, змей и даже мокриц, а также лекции, мастер-классы, конкурсы, лотереи, показательные выступления и шоу-программа.
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Лев Каштанов