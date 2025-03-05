В Московской области зафиксированы встречи с краснокнижной кошкой

В Минэкологии Московской области продолжают поступать сообщения о встречах с рысями. Недавние наблюдения зафиксированы в Волоколамском и Дмитровском округах. Стоит отметить, что этот хищник занесён в Красную книгу Московской области и имеет первую категорию редкости — «находящийся под угрозой исчезновения».