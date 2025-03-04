Подмосковные ветеринары помогли раненому птенцу неясыти

Свыше 670 единиц специальной техники задействовали для обеспечения безопасного проезда по дорогам Московской области в ночь на 4 марта, от снега и льда было обработано около 20 тысяч километров проезжей части, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.