Подмосковные ветеринары помогли раненому птенцу неясыти

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Птенцу краснокнижной совы — серой неясыти — помогли специалисты Дмитровской ветеринарной станции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Когда совёнок попал к ветврачам, он с трудом передвигался и не мог взлететь. Рентген выявил перелом малой берцовой кости левой конечности. Для стабилизации состояния птенца врачи наложили на сломанную конечность шину и дали владельцам птицы рекомендации по уходу и кормлению пернатого пациента», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы, при этом в Московской области этот вид довольно широко распространён, особенно там, где сохранились усадебные парки и старые широколиственные леса.
Читайте также:
В 15 регионах России приняли законы об усыплении бездомных собак
В Подмосковье выявили более 9 тыс. мест обитания редких видов
Минсельхоз Подмосковья разъяснил, как накажут хозяев незарегистрированных собак
Лев Каштанов