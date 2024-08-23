На стоянке у порта Кавказ находится около 65 фур

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После происшествия в порту Кавказ на накопительной площадке в посёлке Ильич находится около 65 фур. Водители предпочитают использовать сухопутный маршрут через Ростовскую область. Об этом сообщили РИА Новости.
«Площадка рассчитана на 750 машин, но сейчас здесь стоит около 65 фур. Порт, скорее всего, не будет работать два-три дня. Поскольку здесь в основном перевозят скоропортящиеся продукты и товары первой необходимости, которые нужны в Крыму, водители выбирают альтернативный маршрут через Ростовскую область», , — рассказал собеседник агентства.
По словам представителя стоянки, наплыва машин не произошло. Утром в четверг, до происшествия в порту, на площадке было 53 фуры.
Он также отметил, что в дополнительной организации питания для водителей нет необходимости из-за отсутствия большого количества машин. На самой площадке работает кафе.
4 августа ВСУ атаковали паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Затем произошёл пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Паром затонул из-за полученных в результате атаки повреждений. Очагов возгорания на территории порта нет. МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
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