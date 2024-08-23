Неизвестные сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военных

Фото: istock/MukundaDe
Неизвестные сожгли в Киеве и Одессе несколько машин военнослужащих. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».
«Этой ночью снова подожгли военные авто в Киеве и Одессе», — указано в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщали о случаях поджога автомобилей военных, которые принимали за транспорт сотрудников военкоматов.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
На Западе заявили, что прямая война между НАТО и Россией становится все ближе
ВС РФ уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра
Появились данные о ночной попытке ВСУ атаковать атомную станцию под Курском
Дарья Осипова