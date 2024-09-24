На строительстве детсада в посёлке Вуги началось благоустройство территории

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, возводят в посёлке Вуги городского округа Люберцы, рабочие приступили к благоустройству прилегающей к зданию территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На прилегающей территории началось благоустройство. В здании продолжаются фасадные, сантехнические и отделочные работы. Строители также обустраивают вентиляцию и внутренние инженерные системы. В строительстве задействованы 50 человек, используется три единицы техники», — говорится в сообщении.В трёхэтажном детском саду общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров предусмотрено девять групповых ячеек, а также физкультурный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и пищеблок. На прилегающей территории установят девять игровых площадок и спортивное ядро.
Ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2025 году.
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