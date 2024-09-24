В первых двух домах жилого комплекса EVO началось устройство инженерных систем

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 24 сентября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.