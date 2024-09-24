В первых двух домах жилого комплекса EVO началось устройство инженерных систем

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Реутов в рамках комплексного развития территории ведётся строительство жилого комплекса EVO. Компания-застройщик DOGMA начала установку инженерных коммуникаций в первых двух домах. В корпусах активно проводятся внутренние работы: специалисты устанавливают системы отопления, водоснабжения и вентиляции, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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Дайана Хусинова