В Балашихе ввели в эксплуатацию детсад-новостройку на 225 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад на 225 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Новоград Павлино» в городском округе Балашиха, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Детский сад представляет из себя здание переменной этажности — от одного до трёх этажей — общей площадью свыше трёх с половиной тысяч квадратных метров. В здании оборудовано десять групповых ячеек со своими спальнями, игровыми, столовыми, раздевалками и санузлами. Есть также музыкальный и физкультурный залы, кружковые, медпункт, кабинеты логопеда и психолог», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроено десять игровых площадок с теневыми навесами.
Детский сад построен за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
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Лев Каштанов