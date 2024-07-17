На строительстве ФОКа в Раменском завершают монолитные работы

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят на улице Махова в Раменском, в настоящее время на объекте завершают монолитные работы, общая строительная готовность достигла 40 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас идёт армирование последней балки бадминтонного корпуса, в ближайшие дни приступим к заливке. Также производится кирпичная кладка административного корпуса, бассейна и цокольного этажа», — говорится в сообщении.Кроме того, идёт подготовка к монтажу кровли, проводится холодное водоснабжение и обустраиваются бытовая и ливневая канализации.
В ФОКе общей площадью свыше 3,8 тыс. квадратных метров проектом предусмотрен бассейн и зал для игры в бадминтон, а также конференц-зал, тренерские и медпункт.
Завершить строительство должны до конца 2024 года.
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