В Химках построят девятиэтажный паркинг на 500 машин

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Наземный девятиэтажный паркинг на 500 машино-мест построят в квартале Ивакино микрорайона Клязьма-Старбеево в Химках, облик здания согласовала рабочая группа Комитате по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь паркинга составит около 17 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания предусмотрена станция техобслуживания автомобилей, кафе и магазин. Над входами в паркинг будет размещена навигационная информация», — отмечается в сообщении.На прилегающей к зданию территории проектом предусмотрено проведение комплексного благоустройства. Здесь установят уличное освещение, лавочки и урны, а также проведут озеленение.
Паркинг планируется построить в третьем квартале 2025 года.
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