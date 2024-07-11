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В Химках построят девятиэтажный паркинг на 500 машин

11 июля 2024, 16:00
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Наземный девятиэтажный паркинг на 500 машино-мест построят в квартале Ивакино микрорайона Клязьма-Старбеево в Химках, облик здания согласовала рабочая группа Комитате по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь паркинга составит около 17 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания предусмотрена станция техобслуживания автомобилей, кафе и магазин. Над входами в паркинг будет размещена навигационная информация», — отмечается в сообщении.
На прилегающей к зданию территории проектом предусмотрено проведение комплексного благоустройства. Здесь установят уличное освещение, лавочки и урны, а также проведут озеленение.



Паркинг планируется построить в третьем квартале 2025 года.

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#парковка
В Сергиевом Посаде 13 июля ограничат проезд из-за спортивного мероприятия
11 июля 2024, 16:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Полумарафон «Сергиевым путём» будет проходить в Сергиевом Посаде в субботу, 13 июля, на время забега проезд по некоторым улицам перекроют, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограничения будут введены на период с семи утра до четырёх часов дня. Проезда не будет на улицах Сергиевская и Карла Маркса, в Зелёном переулке, а также на проспекте Красной Армии от Новоугличского шоссе до Ильинской улицы», — говорится в сообщении.
В период ограничений автобусы, следующие от автовокзала по направлению к центру Сергиева Посада, будут проезжать по улице 1-й Ударной Армии, а автобусы маршрутов №№7, 30, 36, 37 и 38 будут следовать в объезд через микрорайон Звёздочка.

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В Московской области проверили все базы хранения коммунальной техники
11 июля 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во всех городских округах Подмосковья завершён осмотр спецтехники на предмет готовности к осенне-зимнему сезону. Проверки проводили инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Всего на территории региона – около 150 баз коммунальной техники. Они включают более 15 видов транспорта – самосвалы, погрузчики, дорожные машины. Инспекторы посетили все базы Подмосковья. Они указали на недостатки в содержании техники, чтобы они были своевременно устранены», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным министерства, самые укомплектованные коммунальным транспортом базы – в городских округах Подольск, Истра, Серпухов, Одинцово, Красногорск и Балашиха.

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Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг: Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов
11 июля 2024, 16:11

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Росфинмониторинг принял решение внести Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Во вторник, 9 июля текущего года, Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Юлии Навальной*. Ходатайство СК России об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено.

Напомним, Навальная* в настоящее время проживает за пределами России, по этой причине она была объявлена в розыск. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Время ареста будет исчисляться с момента задержания Навальной* или её экстрадиции на территорию РФ.

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* Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#розыск
#меры
#рф
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Аналитик Добровольский назвал признаки «раздолжнителя»-мошенника
11 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/Motortion

Бизнес-аналитик Евгений Добровольский заявил, что основным признаком того, что обещающие списать долги, являются мошенниками, — это гарантии полного списания задолженностей.
«Очень сильно недооценивается информационный ресурс, который может давать государство. Сейчас ввели упрощенную форму банкротства – от 25 тыс. рублей до миллиона можно списать через МФЦ. Это достаточно простая процедура, надо правильно доносить информацию до людей. Люди не знают, если их долг до миллиона рублей – они могут списать его бесплатно», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Добровольский.

А ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. Так, теперь банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Также финорганизации должны учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о махинациях.

«Ещё один новый критерий — информация о возбуждённом уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам <…> В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела», — приводят «Известия» уточнения пресс-службы регулятора.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский заявил, что с наступлением летнего курортного сезона повышается шанс нарваться на мошенников, прикидывающихся турагентами или туроператорами.

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#информация
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В Щёлкове в этом году установят 20 детских и спортивных площадок
11 июля 2024, 15:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

20 новых уличных спортивных и игровых комплексов будет установлено в Щёлкове в текущем году, в том числе 13 из них — на привычных жителям местах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Тринадцать спортивных и детских площадок будут модернизированы: устаревшие и небезопасные комплексы там заменят на современные», — пояснили в администрации.
Ещё пять площадок установят по губернаторской программе: они отличаются большой площадью — от 300 квадратных метров. На площадках, помимо игровых элементов, установят лавочки и урны, а также освещение и систему видеонаблюдения, подключённую к системе «Безопасный регион».

И две площадки будут установлены в рамках комплексного благоустройства дворов.

Адреса будущих площадок можно посмотреть по ссылке.

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#спортивная площадка
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В Клину поздравили семьи с детьми, родившимися в День семьи, любви и верности
11 июля 2024, 15:27

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Девочка и мальчик появились на свет в этом году в Клинском родильном доме в День семьи, любви и верности — 8 июля, их родителей поздравила глава городского округа Клин Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Малышам вручили в подарок демисезонные костюмы-трансформеры от клинского производителя детской одежды — швейной фабрики «Золотой Гусь», — отмечается в сообщении.
В администрации добавили, что с начала года в Клинском роддоме появились на свет уже более 730 детей. Отмечается, что это медицинское учреждение уже несколько лет не закрывается на лето, а круглый год работает без перерывов. Сюда приезжают рожать женщины и из других округов — Истры, Солнечногорска, Шаховской, Лотошина, Волоколамска и даже из Тверской области.

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#подарки
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Подмосковные семьи с двумя и более детьми получат новую налоговую выплату
11 июля 2024, 15:22

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Госдума сегодня приняла закон о введении новой семейной налоговой выплате семьям, где оба родителя работают и воспитывают двух и более детей. При этом их среднедушевой доход не должен превышать полутора региональных прожиточных минимумов на человека. На эту меру поддержки могут рассчитывать около 4 млн семей, в которых воспитывают более 10 млн детей.
Выплата станет хорошим подспорьем в семейном бюджете, заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Такая выплата – часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году. Так как выплаченный налог будет пересчитан для вышеуказанных семей по ставке 6%, то разница в 7% как раз будет им возвращена. Поскольку размер выплаты будет напрямую зависеть от уплаченных налогов, для каждой семьи он будет своим», – пояснил парламентарий.
Задачу снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми поставил президент Владимир Путин. Оператором семейной налоговой выплаты станет Социальный фонд России. Закон вступит в силу 1 января 2026 года. Выплату за 2025 год семьи получат в 2026-м.

Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, право на получение выплаты предоставляется работающим родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет, а если дети учатся очно – до 23 лет. При это необходимо быть гражданами России, постоянно проживать в стране, регулярно платить подоходный налог в году, предшествующем году обращения за выплатой.

Важно, что размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума на человека, установленного в регионе проживания.

Обратиться за получением выплаты можно в территориальное отделение Соцфонда или в офис МФЦ, онлайн – посредствам заявления через портал госуслуг.

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#московская область
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Синоптик Вильфанд сообщил об аномальных температурных рекордах в Крыму
11 июля 2024, 15:09

Фото: iStock/B.inna

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму температура продолжает бить рекорды многолетних значений.
«Во многих городах Крыма температурные рекорды превышают многолетние значения», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.

А в Кузбассе тем временем стали чаще появляться неаномальные радиационные туманы.

«Туманы бывают разных видов и интенсивности. Самый распространенный – радиационный. Такое название не связано с радиацией или распадом атомов. Так туманы называют из-за радиационного охлаждения земной поверхности. Происходит процесс выхолаживания земли, и при сопутствующих погодных условиях ухудшается видимость», — приводит «Сiбдепо» сообщение Гидрометеоцентра.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на этой рабочей неделе москвичей ожидает прекрасная погода.

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#рекорд
#жара
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В Иркутской области бездомные выдают себя за ветеранов СВО
Мэр Березовский: бездомные стали прикидываться участниками СВО
11 июля 2024, 15:03

Фото: IStock/Srdjanns74

В Железногорске-Илимском Иркутской области Павел Березовский бездомные прикидываются участниками СВО, рассказал мэр города Павел Березовский в своем Телеграм-канале.
Таким образом, они пытаются вызвать к себе больше жалости и выпросить лишние деньги. Никто из них ранее никогда не служил на СВО, это проверено по базам данных, сообщил градоначальник. Он также добавил, что всем этим людям предлагали работу, но они «просто не хотят ничего делать».

Сейчас проблема того, как поступать с этими людьми, остается нерешенной. Полиция не раз забирала «ветеранов» на работы в полях, но они отказывались работать.

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