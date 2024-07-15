В Ступине завершают строительство школы на 825 мест

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят в ступинского микрорайоне Юго-Западный, строительная готовность объекта достигла уже 95%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании завершают отделку помещений, ведётся пусконаладка инженерного оборудования и электромонтажные работы. В школу уже завезли мебель», — говорится в сообщении.Новая четырёхэтажная школа площадью свыше 16 тысяч квадратных метров станет самой большой в округе. Помимо классов и учебных лабораторий там размещаются два спортивных зала, актовый зал, библиотека и столовая. На пришкольной территории обустроят спортивные и игровые площадки, а также локации для торжественных мероприятий.
Школа откроет двери 1 сентября.
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Лев Каштанов