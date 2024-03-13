Строительная готовность участка трассы ЮЛА в Балашихе достигла 60%

Фото: Елизавета Приймак
Южно-Лыткаринскую автодорогу строят в Московской области, участков в микрорайоне Новое Павлино в городском округе Балашиха построен уже на 60 процентов. Об этом рассказал технический директор компании-подрядчика «Русские автомобильные дороги» Николай Фурсевич, передаёт корреспондент Елизавета Приймак.
«В настоящее время работы выполнены на 60%. От этого участка дорога будет проходить через микрорайон Павлино, деревню Фенино, полигон Кучино и переходить Носовихинское шоссе. Здесь предусмотрена удобная развязка и съезд на трассу М-12 «Восток», — отметил Фурсевич.Он добавил, что строительные работы ведутся и днём, и ночью, сейчас полностью выполнены задачи по забивке свай, монтажу металлоконструкций и бетонированию.
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Лев Каштанов