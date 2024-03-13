Строительная готовность участка трассы ЮЛА в Балашихе достигла 60%

График движения пригородных проездов Казанского направления и третьего Московского центрального диаметра будет меняться из-за строительства путепровода у станции Быково по ночам с 16 на 17, с 17 на 18 и с 30 на 31 марта, а также с 31 марта на 1 апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.