На строительстве путепровода в Опалихе началось устройство верхних частей опор

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Путепровод возводят в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, сейчас на объекте началось устройство верхних частей опор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ведется бетонирование подферменной площадки на опоре № 2 со стороны улицы Опалиха. Параллельно рабочие продолжают собирать металлоконструкции пролёта путепровода, бетонируют подпорные стены со стороны улицы Ольховая и обновляют инженерные коммуникации», — отмечается в сообщении.Путепровод обеспечит надёжное транспортное сообщение между старой и новой частями микрорайона Опалиха, доступный и быстрый проезд к медучреждениям, школам, детсадам и паркам получат более 25 тысяч местных жителей. Протяжённость нового путепровода составит 137 метров. Открыть по нему движение планируется в конце текущего года.
Читайте также:
В Подмосковье со 2 февраля изменится расписание некоторых электричек
Подмосковный Минтранс рассказал водителям грузовиков, что делать в случае ДТП
Движение по путепроводу у железной дороги в Апрелевке запустят в конце года
Лев Каштанов