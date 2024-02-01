На строительстве путепровода в Опалихе началось устройство верхних частей опор

1 февраля в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по разработке предложений о внедрении в школьную программу уроков семьеведения. О том, что будет изучать дисциплина, и может ли привести изучение института семьи к ранним бракам, читайте в материале «Радио 1».