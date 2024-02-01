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На строительстве путепровода в Опалихе началось устройство верхних частей опор

01 февраля 2024, 18:33
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Путепровод возводят в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, сейчас на объекте началось устройство верхних частей опор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ведется бетонирование подферменной площадки на опоре № 2 со стороны улицы Опалиха. Параллельно рабочие продолжают собирать металлоконструкции пролёта путепровода, бетонируют подпорные стены со стороны улицы Ольховая и обновляют инженерные коммуникации», — отмечается в сообщении.
Путепровод обеспечит надёжное транспортное сообщение между старой и новой частями микрорайона Опалиха, доступный и быстрый проезд к медучреждениям, школам, детсадам и паркам получат более 25 тысяч местных жителей. Протяжённость нового путепровода составит 137 метров. Открыть по нему движение планируется в конце текущего года.

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#красногорск
#путепровод
#строительство
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Воробьёв поздравил патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя с 15-летием интронизации
01 февраля 2024, 19:13

Фото: пресс-служба патриарха Московского и Всея Руси

Андрей Воробьёв навестил в Храме Христа Спасителя патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Губернатор Подмосковья поздравил его с 15-летней годовщиной интронизации, пожелав здоровья, душевных сил и благополучия.
Глава региона также поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за заботу о сохранении порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов в регионе.
«Спасибо, что имею возможность вас поздравить. Хочу вас поблагодарить за поддержку Подмосковья, за то, что бываете у нас и вдохновляете. Мы тоже стараемся быть вовлечёнными в добрые дела», – сказал губернатор.
«Мы знаем об этих делах и очень это ценим. Благодарю вас, в том числе, и за то, как развивается церковная жизнь в Московской области», – ответил патриарх.
В январе 2009 года Поместный собор РПЦ избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и Всея Руси. 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Православные отмечают этот день как праздник предстоятеля Русской православной церкви.

Ранее патриарха с 15-й годовщиной интронизации поздравил Владимир Путин.

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#церковь
#религия
#патриарх кирилл
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#храм
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Открытие в конце года обхода Малых Вязём увеличит пропускную способность ЦКАД
01 февраля 2024, 17:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Обход деревни Малые Вязёмы откроют в конце года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ на объекте и обсудил со строителями создание новых развязок на ЦКАД.
Строительство дорожного объекта в Одинцовском городском округе началось летом 2022 года. Проект поддержал президент. Обход существенно увеличит пропускную способность ЦКАД и разгрузит местные дороги. Эффект почувствуют более 1 млн автомобилистов, в числе которых 250 тыс жителей Одинцово, Звенигорода, Голицыно, Кубинки и Истры.

Кроме того, в Малых Вязёмах находятся 30 промышленных предприятий. Новая дорога позволит улучшить логистику и сократит время в пути для сотрудников.
«Несколько лет назад был успешно открыт масштабный президентский проект – ЦКАД. Трафик доходит до 25 тыс. грузовых и легковых автомобилей в сутки. После открытия магистрали мы сделали анализ, послушали обращения жителей и увидели самое узкое место – Вязёмы. Здесь очень много светофоров, железная дорога, где в час пик с интервалом в 2-3 минуты проходят поезда, что делает пересечение путей невозможным», – описал проблему губернатор.
Он напомнил, что президент поддержал решение, а правительство выделило деньги на объект, который должен быть сдан в конце декабря. По словам Воробьёва, это весьма дорогостоящий обход – порядка 11 млрд рублей.

Открытие обхода позволит сделать движение по этому участку ЦКАД полностью бессветофорным. В его состав войдут три путепровода – над железнодорожными путями Смоленского направления, через Можайское шоссе и ул. Ямскую. В северной части ЦКАД построят тоннель, возведут мост через реку Большая Вяземка. По всему периметру обхода будут установлены шумозащитные экраны.

Четырёхполосная развязка протяжённостью 4 км позволит сократить время проезда до Малых Вязём в 20 раз – с 1,5 – 2 часов до 5 минут.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#строительство
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#дороги
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#одинцово
#подмосковье
#московская область
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В Госдуме пристыдили депутата Плякина за джинсы
В Госдуме пристыдили депутата Плякина за выступление в джинсах
01 февраля 2024, 17:24

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Вице-спикер ГД Ирина Яровая пристыдила депутата Владимира Плякина, который вышел выступать на трибуну в зале пленарных заседаний в джинсах.
«При всем моем глубоком уважении к каждому - но докладчик, выходящий на трибуну в джинсах, вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике», - заявила Яровая.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал такое замечание, отметив, что народные избранники должны начинать с себя, ведь именно они представляют своих избирателей и страну.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что планирует подарить президенту Владимиру Путину на День защитника Отечества. По её словам, это будут тёплые перчатки.

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#рф
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Издательство «АСТ» остановило выплату гонораров Улицкой
01 февраля 2024, 17:15

Фото: iStock/morgan23

Издательство «АСТ» больше не будет выплачивать гонорары писательнице Людмиле Улицкой после её шокирующего заявления об украинских властях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, что накануне пранкеры Вован и Лексус, представившись главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, позвонили писательнице. В разговоре с ними ничего не подозревающая женщина рассказала, что симпатизирует Владимиру Зеленскому и отправляет гонорары с продажи своих книг на Украину.

Ранее Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева сообщил Госдуме, что ещё в прошлом году Улицкая была лишена звания почётного профессора вуза.

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#финансирование
#украина
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В Красногорске провели семинар для общественных наблюдателей
01 февраля 2024, 17:14

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций

Обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в избирательной кампании по выборам президента России, провели в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
К участникам семинара обратилась руководитель штаба общественного наблюдения, первый заместитель председателя Общественных палат региона Татьяна Дмитриева.

«Сейчас идёт стремительное развитие института общественного контроля на выборах разных уровней. Наблюдатели от областных Общественных палат — это полноправные участники избирательного процесса, и их число только растёт», — сказала Дмитриева.

Она добавила, что активное участие граждан в избирательной кампании в качестве общественных наблюдателей можно считать признаком зрелости гражданского общества в Московской области.

В настоящее время семинары для общественных наблюдателей проводятся в разных округах региона.

Выборы президента Российской федерации состоятся в середине марта. Для удобства избирателей их впервые будут проводить в течение трёх дней: 15, 16 и 17 числа.

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#красногорск
#общественная палата московской области
#наблюдатели
#московская область
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В Московской области свыше 200 детей-сирот пользуются льготным проездом
01 февраля 2024, 17:13

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Более 200 детей - сирот пользуются бесплатным проездом в 5 городах Восточного Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
С 2024 года упростили процедуру продления социальных карт жителя Московской области (СКМО) для детей — сирот.

«Данной категории раньше было необходимо 2 раза в год подтверждать справками из образовательных учреждений о продолжении обучения. Теперь же данные сведения будут вноситься посредством межведомственного взаимодействия в информационную систему «Семья».<…>Таким образом, 29 января 2024 года автоматически сформировано продление срока действия СКМО и останется лишь явиться в МФЦ и продлить действие карты, приложив её к считывающему устройству — ридеру», — отметил начальник Окружного управления социального развития № 4 Владимир Морозов.

Кроме этого, такие же сведения поступят на 508 детей Богородского городского округа, 232 ребенка из Павлово-Посадского городского округа, 261 обучающегося из Электростали, 51 учащейся Электрогорска и 32 учащихся Черноголовки.

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Путин упростил регистрацию лекарств от редких болезней: как изменится их доступность
01 февраля 2024, 17:11

Фото: istock / monkeybusinessimages

В России упрощена процедура регистрации лекарственных препаратов от редких заболеваний. Теперь срок экспертизы заявления о признании препарата орфанным не будет превышать 10 дней. Скажутся ли изменения на доступности лекарств, и как часто встречаются подобные заболевания, расскажет редакция «Радио 1».

Что изменилось в законе «Об обороте лекарственных средств»


Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает регистрацию препаратов от редких болезней в России.

Поправки внесены в закон «Об обороте лекарственных средств». В соответвсии с изменениями, с 1 сентября 2025 года регистрация лекарств будет происходить через федеральную государственную систему в онлайн-формате. Поправки значительно упростят регистрацию препаратов.

Подписанные Путиным поправки также разрешают производить индивидуальные генетические препараты для конкретного пациента без регистрации. Помимо этого, они сокращают сроки подтверждения регистрации, проверки поданных документов, экспертизы и внесения изменений в соответствующие документы.

Напомним, правительство России ранее продлило упрощенную процедуру регистрации лекарств до конца 2024 года. Мера направлена на то, чтобы на российский рынок в более короткие сроки выходили как отечественные, так и импортные препараты.


Орфанные заболевания: что это и почему их называют «сиротскими»


Единого определения орфанных заболеваний в мире не существует, однако принято считать, что это те недуги, которые встречаются очень редко. Произошел термин от английского слова orphan (беспризорный сирота), так как люди, страдающие редкими заболеваниями, чувствуют себя брошенными, остро нуждаются в психологической и социальной поддержке.

Цены на препараты от орфанных заболеваний


Заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев на расширенном заседании экспертного совета Комитета по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям рассказал о том, что цены на некоторые подобные лекарства в России ниже, чем в какой-либо другой стране.

«Орфанные препараты - это редкие препараты, часть из которых индустриально не производится. Когда мы говорим о ценах, мы обращаемся ко многим факторам. Мы исследуем цены по всему миру, события в разных странах мира, дискуссии. Это позволяет добиться хороших результатов. Цены за некоторые препараты ниже, чем у какой-либо другой страны в мире», - заявил Нижегородцев.

К чему приведёт упрощение процедуры регистрации


Заслуженный врач-педиатр, детский хирург и онколог, член Совета Федерации Федерального Собрания Владимир Круглый рассказал «Радио 1» о том, как процедура упрощения регистрации препаратов от редких заболеваний повлияет на наличие и стоимость лекарств на российском рынке.

«Если препарат имеет статус орфанного, то уже сейчас в законодательстве есть упрощение его регистрации. Также на время ковида действовал определений порядок, упрощающий регистрацию препаратов от коронавирусной инфекции. Вообще это позитивно, так как процесс регистрации препаратов очень долог и сложен, а лекарств очень ждут. Известно, что один из самых дорогих препаратов – это лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии, который производят американские компании. Существенные средства экономились бы, если бы появился российский препарат. Поэтому любые меры, которые могут ускорить регистрацию препаратов орфанных - это очень позитивно. И пациентское сообщество, и медицинское, и врачебное – все очень ждут российских инновационных препаратов для лечения орфанных заболеваний», - пояснил эксперт.

Как часто встречаются орфанные заболевания


Владимир Круглый рассказал, что препарат признается орфанным, если он встречается реже, чем один на десять тысяч населения, при этом утверждать, что заболевания, которые могут быть излечены таким лекарством редки, он не стал.

«Есть разные перечни этих заболеваний, но суть в том, что часть заболеваний имеют лекарственные препараты, которые могут их излечить или существенно улучшить качество жизни. Но есть большое количество заболеваний, которые на сегодняшний день вообще не имеют препаратов для лечения. Это заболевания редкие, их довольно много и перечень существует большой, но существенная часть населения страдают этими недугами. Говорят, что Орфанные заболевания встречаются редко. Действительно, но это каждое из них редко встречается. Но поскольку заболеваний много разных, то получается, что значительная часть людей ими страдает», - пояснил Круглый.
Эксперт также добавил, что каждый медикамент от редких заболеваний очень ожидаем, и если он создан и синтезирован, то его необходимо как можно раньше вывести на рынок, но не в ущерб качеству.

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Студенты из Сергиева Посада стали участниками всероссийской акции «Снежный десант»
01 февраля 2024, 17:02

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты Сергиево-Посадского колледжа стали участниками Всероссийской акции «Снежный десант». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» направлена на воспитание у студентов чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма.

«Акция предлагает студентам участвовать в различных деятельностях, включая уборку снега, оказание помощи ветеранам и пожилым людям, а также проведение спортивных и культурных мероприятий для жителей населенных пунктов. Это отличная возможность для молодежи проявить свою активность и внести свой вклад в развитие общества.<…> В ходе мероприятий они работают в команде, взаимодействуют друг с другом и решают задачи вместе. Это создает благоприятную атмосферу для обмена опытом и укрепления взаимопонимания между студентами разных учебных заведений», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что на торжественном открытии присутствовали представители администрации Московской области и руководители образовательных учреждений. Официально ​акция стартует 2 февраля.

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#студенты
#патриотизм
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В российских школах введут урок семьеведения: ранние браки или воспитание ценностей
Депутат Ларионова: семьеведение не претендует на статус обязательного предмета
01 февраля 2024, 16:41

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

1 февраля в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по разработке предложений о внедрении в школьную программу уроков семьеведения. О том, что будет изучать дисциплина, и может ли привести изучение института семьи к ранним бракам, читайте в материале «Радио 1».

В России хотят ввести урок семьеведения


В ходе заседания в Госдуме обсуждался вопрос о реализации программы по семьеведению в школах. Член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова заявила, что эти уроки уже включены в план мероприятий в рамках Года семьи.

«Мы провели очень много обсуждений и с научной общественностью, с родителями, старшеклассниками, студентами. Мы достаточно много дискутировали и в итоге приняли серьезные меры, в том числе чтобы убедить наше Минпросвещения, что такие уроки нужны», — заявила парламентарий.

Она добавила, что уроки по семьеведению не будут включены в образовательную программу в качестве обязательных дисциплин, однако образовательные организации смогут вводить их во внеурочную деятельность. Депутат обратила внимание на то, что программа должна быть реализована с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся.


Цели дисциплины семьеведения, что будут изучать школьники


Прежде о разработке учебника по семьеведению рассказала председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она обратила внимание на то, что Государство должно готовить молодежь к тому, что решение о вступлении в брак — это огромная ответственность. Для этого в школы предлагается ввести соответствующий урок.

Депутат пояснила, что в рамках дисциплины, дети смогут изучать тонкости семейного законодательства, ответственность, которая наступает после вступления в брак, умение найти компромисс и т.д.

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На что ориентированы современные дети


Председатель региональной общественной организации «Ассоциация замещающих семей Московской области» Ирина Рудницкая рассказала «Радио 1» о том, как она относится к идее внедрения в школьную программу урока семьеведения и о том, на что больше ориентированы дети в настоящее время.

«Вообще разговоры о семье должны вестись с ребенком с самого детства. Семья-это ячейка общества. Дети должны расти в полной семье: мама, папа и дети, но очень часто бывает, что у нас не полные семьи, и нужно где-то брать пример о том, как выстраивать взаимоотношения, обустраивать быть, вести финансовую и хозяйственную деятельность. Поэтому считаю, что введение такой дисциплины конечно нужно», - подчеркнула Рудницкая.
На вопрос о том, не приведет ли введение дисциплины к заключению ранних браков и стремлению создать семью в недостаточно зрелом возрасте, эксперт ответила, что дети на сегодняшний день ориентированы на карьеру и материальное благополучие.

«Наши дети сейчас больше нацелены на финансовые вопросы и как правило, они стараются строить карьеру. Особенно это касается девочек. Чем раньше мы начнем говорить о том, что такое семья, тем лучше. Пусть лучше дети услышат это от специалиста, от учителя, от родителей, нежели они услышат об этом на улице и услышат какую-то грязь», - заключила Рудницкая.
Отмечается, что Минпросвещения должно разработать программу по внедрению семьеведения до апреля текущего года.

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