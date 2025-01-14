На строительстве путепровода в Опалихе завершили устройство всех опор

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Устройство всех четырёх опор завершили на строящемся путепроводе через железнодорожные пути в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, запустить движение по путепроводу планируется в третьем квартале 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Устройство опор на объекте завершено. Кроме того, рабочие заканчивают монтировать металлоконструкции пролётного строения путепровода: сейчас монтаж ведётся на последнем участке — между третьей и четвёртой опорами со стороны улице Ольховая. Параллельно продолжается возведение подпорных стен и переустройство инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.Длина путепровода в Опалихе составит 137 метров, а общая протяжённость транспортной развязки — 1,4 км. Путепровод соединит «старую» и «новую» части Опалихи и улучшит транспортную ситуацию для 25 тысяч жителей микрорайона.
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