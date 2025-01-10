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В девяти округах Московской области на дорогах отремонтировали ограждения

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения в девяти городских округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт состоялся в таких городах, как: Балашиха, Жуковский, Мытищи, Можайск, Серпухов, Долгопрудный и Ступино. Кроме того, ремонтные работы затронули Красноармейское шоссе возле хутора Паршино в Пушкинском округе и Лыткаринское шоссе возле посёлка Чкалово в городском округе Люберцы.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — сообщили в ведомстве.


В Министерстве транспорта Московской области подчеркнули, что проверка региональных дорог осуществляется еженедельно. Особое внимание уделяется состоянию покрытия и элементам, влияющим на безопасность дорожного движения, таким как ограждения, искусственные неровности, светофоры, дорожные знаки и линии освещения. При обнаружении недостатков проводятся ремонтные работы.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 10 января составила три балла
10 января 2025, 09:41

На три балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области утром в пятницу, 10 января, при этом на десяти шоссе наблюдаются сложности с проездом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные заторы отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало свыше 865 тысяч машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе также отметили, что сегодня возможна гололедица, и призвали водителей быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.

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Запрет на смартфоны за рулем не вступит в силу с марта
Минтранс: запрет на использование смартфонов за рулем не вступит в силу с марта
10 января 2025, 08:32

Фото: iStock/ponsulak

Изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), которые запрещают использование отвлекающих внимание водителя устройств за рулем, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу 1 марта этого года. Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ, передает ТАСС.
До этого заявление ведомство предлагало внести изменения в ПДД соответствующие изменения. К устройствам, которые отвлекают и снижают внимание водителя, относятся планшеты, смартфоны и мультимедийные устройства машины, с помощью которых можно смотреть видео во время движения.

На сегодняшний день за использование за рулем телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что в России вырастут штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Суд остановил взыскание 1,1 млрд рублей с «королевы марафонов» блогера Блиновской
ФНС прекратила взыскание с Блиновской более 1,1 млрд рублей из-за ее банкротства
10 января 2025, 06:58

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Исполнительное производство по взысканию более 1,1 миллиарда рублей налоговой задолженности с «королевы марафонов» блогера Елены Блиновской прекращено. Об этом стало известно из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Причиной прекращения взыскания стало банкротство Блиновской, как предусмотрено пунктом 7 части 1 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве».

Ранее суд признал Блиновскую банкротом и начал процедуру реализации ее имущества. По словам ее представителя, на момент начала банкротства блогер уже погасила более 320 миллионов рублей, а остаток основного долга превышал 587 миллионов. Общая сумма задолженности, включая налоговые обязательства, составляла около 1,2 миллиарда рублей.

Сейчас с Елены Блиновской продолжают взыскивать долг в размере 2,5 тысячи рублей. Кроме того, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей и в легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Блиновская частично признала свою вину.

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В России хотят отменить ограничение на стаж по уходу за детьми: что изменится?
В Совфеде захотели отменить ограничение на стаж по уходу за детьми
10 января 2025, 03:08

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Сенатор Андрей Кутепов инициировал законопроект, который предлагает исключить ограничения на включение периода ухода за детьми в страховой стаж. Об этом он сообщил РИА Новости. Документ уже направлен на рассмотрение заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину.
Согласно действующему законодательству, в страховой стаж включается период ухода за каждым ребенком до полутора лет, но общий срок не может превышать шести лет. Это ограничение затрудняет поддержку многодетных семей, особенно тех, у кого пятеро и более детей, поскольку для них данный период не засчитывается полностью.

Кутепов подчеркнул, что существующие нормы оказываются несправедливыми по отношению к многодетным семьям, которые играют важную роль в улучшении демографической ситуации в стране. Предлагаемые изменения позволят устранить этот дисбаланс и обеспечить поддержку всех родителей, независимо от количества детей.

Инициатива направлена на создание равных условий для всех семей и повышение социальной защиты родителей, которые занимаются воспитанием детей, что особенно важно в контексте демографических вызовов России.

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#рф
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«Дома безопаснее»: Певца Алексея Воробьева призвали вернуться в Россию ​из пылающих США
В Госдуме певцу Алексею Воробьеву предложили вернуться в РФ из-за пожара в США
10 января 2025, 01:40

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Депутат Госдумы Александр Толмачев из фракции «Единая Россия» обратился к певцу и актеру Алексею Воробьеву с предложением вернуться из США в Россию. Такое заявление парламентарий сделал на фоне сообщений об эвакуации Воробьева из его дома в Лос-Анджелесе из-за масштабного пожара.
Толмачев отметил, что в России сейчас активно развиваются современные киностудии и киноиндустрия, а обстановка в стране безопаснее, чем в охваченном огнем Лос-Анджелесе. По его словам, возвращение в Москву могло бы стать разумным решением для артиста.

«Дома — безопаснее. И перспективы лучше», — передает слова парламентария РИА Новости.
Воробьев, который в 2011 году представлял Россию на «Евровидении» в Дюссельдорфе, заняв 16-е место, пока не ответил на призыв депутата.

Между тем сообщалось, что действующий президент США Джо Байден ввел режим бедствия в штате Калифорния из-за пожаров.

Огонь в районе Палисейдс в Лос-Анджелесе охватил площадь более 2 тысяч гектаров и уничтожил около тысячи строений. Местные власти ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Этот пожар уже назван одним из самых разрушительных в истории округа, а еще один очаг — Итон-Файр — угрожает 13 тысячам зданий в районе Алтадена.

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В ​Москве скончался один из самых популярных рестораторов столицы
SHOT: в Москве в 53 года умер знаменитый ресторатор Кирилл Гусев
10 января 2025, 01:01

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Москве в возрасте 53 лет скончался один из самых известных рестораторов страны Кирилл Гусев. Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной смерти стала остановка сердца.
«Друзья говорят — стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице. Как обычно бывает у сильных мужчин — чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу. Какая ужасная потеря», — отметила в телеграме ресторанный обозреватель Мария Лобанова.
Кирилл Гусев был яркой фигурой в ресторанной индустрии. Он открыл множество популярных заведений, таких как «Павильон» на Патриарших прудах, «Обломов», «Чентрале», «Гастроном» и «Zолотой». Кроме того, он был совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат».

В 2012 году журнал GQ присудил Гусеву премию «Человек года» в номинации «Ресторатор года». Его рестораны часто посещали звезды российского шоу-бизнеса, такие как Филипп Киркоров, Ольга Орлова и Инна Маликова.

8 января сообщалось, что художник-постановщик Владимир Круглов умер на рабочем месте в Театре им. Вахтангова. В коридоре он резко почувствовал себя плохо, схватился за сердце и упал.

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В России решили сократить срок временной нетрудоспособности
Правительство РФ собирается снизить срок временной нетрудоспособности на 15%
10 января 2025, 00:24

Фото: iStock/Natali_Mis

Правительство России намерено снизить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих граждан на 15% к 2030 году. Такой показатель заложен в плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает правительственный документ.
«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан: 2023 год — 100%, <...> 2030 год — 85%», — гласит документ в распоряжении РИА Новости.
В рамках плана предлагается ежегодное сокращение продолжительности нетрудоспособности на 1,5–2,5% за счет улучшения здоровья населения.

Среди ключевых мер — увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, регулярная диспансеризация, активное занятие спортом и систематическое медицинское наблюдение.

Для достижения цели планируется модернизировать центры здоровья, которые будут заниматься мониторингом самочувствия граждан, корректировкой их питания и развитием системы медицинской реабилитации. Эти шаги должны способствовать не только снижению уровня заболеваемости, но и повышению общей эффективности труда.

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#диспансеризация
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#счёт
#снижение
#здоровье
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Храмы и купели: в Чехове оборудуют семь мест для крещенских купаний, адреса
09 января 2025, 22:55

Фото: пресс-служба администрация г.о. Чехов

В ночь с 18 на 19 января верующие отметят Крещение Господне — один из главных праздников православной церкви. Богослужения пройдут в пяти храмах Чеховского благочиния.
Адреса храмов:
  • Анно-Зачатьевский храм в г. Чехов;
  • Никольский храм в с. Кулаково;
  • Христо-Рождественский храм в с. Мелихово;
  • Тихвинский храм в п. Нерастанное;
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Талеж
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Для массовых купаний на Крещение в муниципальном округе Чехов будут организованы 7 мест:
  • Святой источник Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в с. Талеж;
  • Иоанно-Предтеченский храм в г. Чехов;
  • Троицкий храм в с. Ваулово;
  • Михаило-Архангельский храм в с. Хлевино;
  • Успенский храм в с. Новоселки;
  • Купель на территории ДС «Олимпийский» в г. Чехов;
  • Купель в деревне Бершово.
Фото: пресс-служба администрация г.о. Чехов

Ко всем купелям будет обеспечен удобный подъезд, а также установлены лестницы для комфортного входа в воду. Для удобства верующих будут размещены теплые палатки для переодевания.

В местах купаний будут дежурить специалисты АСГ «ЧеховСпас», сотрудники Росгвардии, медицинские бригады и представители полиции.

Роспотребнадзор напоминает, что пить воду из купелей запрещено.

Напомним, ранее эксперт в области выживания и безопасности Эдуард Халилов предостерег, что ни в коем случае не следует резко нырять в воду. Он добавил, что нельзя прыгать щучкой и даже солдатиком. Халилов отметил, что спускаться нужно аккуратно по ступенькам, чтобы избежать резкого перепада температуры, поскольку сердце может не выдержать, и человек может погибнуть на месте. Он также подчеркнул, что ступеньки могут быть скользкими, поэтому важно не поскользнуться. В завершение он рекомендовал осторожно входить в воду и аккуратно выходить из нее.

Он также подчеркнул важность купания только в специально подготовленных местах, желательно с присутствием спасателей и медицинских работников.

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«Он был весь синий и не дышал»: как девятилетний мальчик спас двоих детей, которых чуть не унесло течением ледяной реки
09 января 2025, 22:45

Фото: istockphoto / Петр Ткаченко

В Залесовском районе Алтайского края 5-летняя девочка и её 4-летний брат едва не погибли в опасной реке. Младшего ребёнка унесло сильным течением, и он уже не подавал признаков жизни. Спасением для малышей стал 9-летний Егор Усольцев, который, несмотря на свой юный возраст, сумел вытащить их из воды. Подробности расскажет «Радио 1».

Унесло по течению


Происшествие случилось 29 сентября 2023 года в селе Черемушкино Залесовского района. Брат с сестрой играли с другими детьми, но решили подойти к реке, чтобы помыть руки. Спускаясь по тропинке, они потеряли равновесие и упали в воду.

Жители села называют поворот реки Талицы гиблым местом. За последние годы в этом месте утонуло более пяти человек.

Услышав крики, 9-летний Егор, не раздумывая, бросился вниз, пока девочки, которые остались на берегу и звали на помощь.

Пятилетняя девочка успела схватиться за куст, и Егор вытащил её из воды первой. В это время её младшего брата сильно унесло течением, и он поплыл по реке лицом вниз. Маленький спасатель пробежал вдоль берега около 200 метров, а затем прыгнул с мостика прямо в реку. Он схватил тонущего ребенка за капюшон и начал тянуть его к берегу. Несмотря на сильное течение, Егору удалось вытащить мальчика на сушу.

«Я на колесо встал, увидел девочку, за руку потянул ее и вытащил. Мальчик уже вниз головой плыл. Я бежал по берегу, и только на мостике его выхватил, за плечи тянул вверх. Он уже был без сознания, я знал, что он сильно нахлебался воды», — рассказал Егор.

Егор Усольцев (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)

Уже не дышал


На помощь пришла Татьянка Камко, одна из соседок.

«Мой муж Иван подбежал с улицы и крикнул: "Кто-то тонет!". Я в испуге бежала к реке, мчалась, быстрее автомобиля, оставив на плите варившиеся овощи. Подбежала, увидела, что Егор тащит за капюшон маленького мальчика, кричит с плачем: "Помогите! Он умер". Там после мостика уже было мелко, но большое течение», — рассказала она.

Татьяна не раздумывая спрыгнула с мостика и вместе с Егором помогла малышу выбраться на берег.

«Он был весь синий, а ушки даже фиолетовыми, не дышал, тело было обмягшим, я тоже думала, что умер, но все равно стала делать искусственное дыхание. Муж помогал давить на животик, потом я переворачивала ребенка на бок, из мальчика выходила жидкость, его сестренка кричала: "Спасите братика, помогите чем-нибудь!"», — вспоминает женщина.

В молодости Татьяна изучала медицину и навыки оказания первой помощи вспомнились ей сами собой.

Через пятнадцать минут после реанимационных действий ребёнок, который казался мёртвым, начал стонать и дышать. Его щёки порозовели. Татьяна рассказала, что пока Иван ехал за скорой помощью, она сняла мокрую одежду с ребёнка и завернула его в сухое. Девятилетний Егор, который тоже был весь мокрый, предложил четырёхлетнему малышу свою сухую куртку и рубашку.

Татьяна Камко и Егор Усольцев (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)

Недавно научился плавать


«Сын пришел домой по пояс мокрый, без куртки, без кофты, в чужих галошах. Сам какой-то бешенный, испуганный, слезы на глазах от стресса. Спрашиваю – что случилось? Когда он рассказал в нескольких словах, я обомлела, он ведь сам плавать недавно научился, но, не раздумывая, прыгнул. А мне сказал: "Ну, а как, мама, я ведь там один пацан был, остальные девчонки"», — рассказала мама Егора Татьяна Усольцева.
Татьяна рассказала, что младший сын — поздний ребенок, она родила его в 43 года, а старшему сыну Алексею уже 30. Её муж Лёша работает вахтовым методом, а старший сын живет отдельно со своей семьей. Поэтому Егор является главным помощником по дому: помогает в огороде и даже топит баню. Мать добавила, что он очень добрый и впечатлительный ребенок.
«Ты поступил как настоящий мужик!», — сказал отец мальчика.
Егора похвалил и его старший брат, сказав, что он молодец.

«Я горжусь своим ребенком. Мы думали, что он еще маленький, а он оказался настоящим мужчиной, как сказал папа», ─ сказала Усольцева.

Татьяна Усольцева (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)

Нежеланная популярность


Татьяна рассказала, что её сыну очень неловко из-за внезапно обрушившейся на него славы героя.
«К нему подходят и взрослые, и дети, хвалят, а он зажимается», — сказала она.

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Клиническая смерть


Одна из сотрудниц скорой помощи сообщила, что в медицинской карте почти утонувшего ребёнка есть запись о наступлении клинической смерти. Счёт был буквально на минуты.

«И бабушка, и мама братика с сестренкой ко мне лично подходили, говорили "спасибо". Они были растерянны, такое ощущение, что еще не отошли от стресса», — рассказала Татьянка Камко.

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