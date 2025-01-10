В девяти округах Московской области на дорогах отремонтировали ограждения

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения в девяти городских округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт состоялся в таких городах, как: Балашиха, Жуковский, Мытищи, Можайск, Серпухов, Долгопрудный и Ступино. Кроме того, ремонтные работы затронули Красноармейское шоссе возле хутора Паршино в Пушкинском округе и Лыткаринское шоссе возле посёлка Чкалово в городском округе Люберцы.
«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — сообщили в ведомстве.
В Министерстве транспорта Московской области подчеркнули, что проверка региональных дорог осуществляется еженедельно. Особое внимание уделяется состоянию покрытия и элементам, влияющим на безопасность дорожного движения, таким как ограждения, искусственные неровности, светофоры, дорожные знаки и линии освещения. При обнаружении недостатков проводятся ремонтные работы.
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Дайана Хусинова