На строительстве путепровода в Опалихе завершился монтаж железобетонных опор и балок

Фото: Артём Мишуков
Путепровод через МЦД-2 возводят в красногорском микрорайоне Опалиха, о ходе строительства рассказал руководитель проекта от подрядчика — инвестиционно-финансовой строительной компании «АРКС» — Игорь Закаменский, передаёт корреспондент Артём Мишуков.
«В настоящее время уже собраны железобетонные опоры и смонтированы балки. Ведутся работы по устройству пролётных строений. К середине мая планируется смонтировать пролёт над железнодорожными путями. Полностью работы по устройству пролётных строений планируем закончить к концу августа — началу сентября», — сообщил Закаменский.Он добавил, что асфальтовое покрытие на путепроводе планируется уложить в сентябре текущего года. А в конце года можно будет открыть движение.
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