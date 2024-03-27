На строительстве школы на 1,1 тыс. мест в Реутове приступили к возведению третьего этажа

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в микрорайоне Реутова 10А, о ходе строительства рассказали в Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время ведётся устройство монолитных конструкций на уровне второго и третьего этажей здания, а также кладка внутренних перегородок. Продолжается монтаж инженерных сетей. На площадке работают более 120 человек, используется девять единиц техники», — говорится в сообщении.Площадь новой школы составит около 19 тысяч квадратных метров. Там будут расположены учебные классы, кабинеты для внеурочной деятельности, библиотечно-информационный центр, пищеблок со столовой и кухней, один актовый и два спортивных зала, а также медпункт.
Школу должны построить до конца текущего года.
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